В городе Волгоград, что в России, в пойме реки Царица прорвало канализационный коллектор. Поэтому улицы города затопило фекалиями, а жители города сидят без воды.

Об этом пишут российские средства массовой пропаганды.

Российские пропагандисты жалуются, что из-за прорыва канализационного коллектора город-миллионник начали заливать фекалии. Прорыв разрушил парк в Волгограде, ремонт которого обошелся в 140 миллионов рублей.

Канализационные стоки образовали в городе огромные воронки. Российские коммунальщики сетуют, что такую аварию сложно быстро устранить, поэтому для этого понадобится много времени.

Жители Волгограда жалуются на невыносимую вонь и нехватку воды. Сначала им все подвозили на автомобилях, но сейчас водовозов почти нет. Также жители двух районов города остались без отопления, поскольку из-за котельных кораблей работают на минимальных температурах.

Фото: российские пропагандисты

Фото: российские пропагандисты

Российские террористы уничтожают украинскую критическую инфраструктуру

Российские террористы, вероятно, хотят, чтобы украинцы жили так же плохо, как и они, а потому уничтожают критическую инфраструктуру, запуская по ТЭС и подстанциям свои ракеты.

Из — за постоянных ракетных обстрелов в Киеве ввели веерные отключения электричества. Подобные отключения продолжаются почти по всей Украине.

Ночью 23 октября русские войска обстреляли Николаев ракетами типа С-300. Одна из них попала в пятиэтажный жилой дом, ранен гражданским.

В то же время россияне придумали фейк о "грязной бомбе". Российский министр Шойгу даже начал обзванивать своих иностранных коллег и заявлять, что Украина якобы на своей территории готовит провокацию, чтобы обвинить Россию в этом. Однако от лжи агрессора мир уже настолько устал, что не поверил РФ.

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