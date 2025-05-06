У РФ не хватает денег на войну: правительство хочет больше отчислений от нефти

Кремль изменяет бюджетные правила: российские нефтяники могут платить больше, чтобы поддерживать Фонд нацблагополучия для финансирования войны / © Associated Press

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Россия планирует изменить бюджетное правило страны, регулирующее наполнение Фонда национального благосостояния (ФНБ) с тем, чтобы обеспечить финансирование военных расходов в войне против Украины.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

С 2025 года нефтяные компании могут начать платить избыточные доходы в Фонд уже при цене $50 за баррель, а не $60, как сейчас. В Кремле считают, что мировые цены на нефть будут оставаться ниже ожидаемых.

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Поэтому, в условиях продолжения войны, России придется либо уменьшить государственные расходы, либо переориентировать источники поступлений. Одним из таких источников может стать снижение порога отчислений нефтяных компаний.

Сейчас финансирование войны против Украины частично осуществляется именно за счет средств ФНБ, испытавшего значительное сокращение — с 8,4 трлн рублей в 2022 году до 3,3 трлн рублей в апреле 2025-го. Текущий порог в $60 за баррель уже не позволяет наполнять фонд из-за снижения мировых цен на черное золото.

Фонд был создан как резерв на случай падения цен на нефть, но с началом войны РФ начала активно тратить эти деньги на военные нужды. По словам источников, пока окончательное решение не принято, но обсуждение продолжается.

Напомним, Соединенные Штаты Америки в скором времени планируют отменить санкции против ряда российских компаний. Речь идет в частности о компаниях в сфере нефтегазодобычи и нефтепереработки.