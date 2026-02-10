У РФ обвалились доходы от нефти и газа: повлияет ли это на войну против Украины

Российская нефть / © ТСН.ua

Накануне четвертой годовщины вторжения в Украину доходы России от экспорта нефти и газа обвалились до невиданных годами минимумов. Санкционное давление США и ЕС заставляет Кремль экстренно повышать налоги, чтобы удержать фронт.

Об этом говорится в статье ABC News.

Нефтегазовый экспорт оставался ключевым источником наполнения российского бюджета на протяжении всей войны против Украины. Однако теперь эти поступления резко сократились и достигли уровней, которые не фиксировались уже много лет.

Почему у России упали доходы от нефти и газа

Такое падение стало результатом новых санкционных решений США и Евросоюза, тарифного давления со стороны президента США Дональда Трампа на Индию, а также активизации действий против танкерного флота, который используется Россией для обхода ограничений и транспортировки нефти.

Уменьшение доходов заставляет президента РФ Владимира Путина обращаться к внутренним заимствованиям и повышать налоговую нагрузку, что пока позволяет удерживать бюджет в относительно стабильном состоянии.

Проблемы военной экономики России

Впрочем, такие шаги лишь усугубляют проблемы военной экономики, которая уже сталкивается с замедлением развития и высоким уровнем инфляции.

В январе налоговые поступления в бюджет РФ от нефтегазового сектора сократились до 393 млрд руб. (5,1 млрд долл.). Для сравнения: в декабре этот показатель составлял 587 млрд руб. (7,6 млрд долл.), а в январе 2025 года — 1,12 трлн руб. (14,5 млрд долл.). По словам эксперта по российской экономике Немецкого института международных дел и безопасности Яниса Клюге, это самый низкий уровень со времен пандемии COVID-19.

Санкции США и ЕС против России

С целью давления на Кремль и попыток заставить его прекратить войну в Украине администрация Трампа 21 ноября 2025 года ввела санкции против двух крупнейших нефтяных компаний РФ — «Роснефти» и «Лукойла». В результате любые компании, покупающие или перевозящие их нефть, могут потерять доступ к банковской системе США, что является серьезным риском для международного бизнеса.

Параллельно с этим 21 января ЕС начал запрет на импорт топлива, произведенного из российской сырой нефти. Отныне такую нефть невозможно переработать в третьих странах и поставлять в Европу в виде бензина или дизеля.

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен накануне предложила ввести полный запрет на судоходные услуги для российской нефти, подчеркнув, что санкции остаются эффективным инструментом давления.

«Мы должны смотреть на вещи трезво: Россия сядет за стол переговоров с искренними намерениями только под давлением», — заявила она.

Отказ Индии от российской нефти в Индии

3 февраля Трамп объявил о снижении пошлин против Индии с 25% до 18%, заявив, что президент страны Нарендра Моди согласился прекратить импорт российской сырой нефти. Впоследствии президент США также отменил дополнительную 25-процентную пошлину, введенную из-за продолжения закупок российской нефти.

Объемы экспорта российской нефти в Индию в последнее время сокращаются: с 2 млн баррелей в сутки в октябре до 1,3 млн в декабре. Такие данные приводят Киевская школа экономики и Управление энергетической информации США. В то же время аналитики Kpler считают, что «Индия вряд ли полностью откажется от дешевого российского топлива в ближайшей перспективе».

Санкции против «теневого флота» и скидки на нефть

Союзники Украины все активнее применяют санкции против отдельных судов «теневого флота», чтобы отпугнуть потенциальных покупателей российской нефти. В целом под ограничения уже попали 640 танкеров в юрисдикциях США, Великобритании и ЕС. Американские военные конфисковали суда, связанные с подсанкционной венесуэльской нефтью, в том числе одно под российским флагом, а Франция временно перехватила подозрительное судно «теневого флота». Украинские удары также нанесли ущерб российским НПЗ, трубопроводам, экспортным терминалам и танкерам.

В этих условиях покупатели начали требовать более существенных скидок на российскую нефть, компенсируя риски санкций и сложность проведения платежей в обход банков, которые избегают таких операций. В декабре дисконт достиг около 25 долл. за баррель: цена Urals опустилась ниже 38 долл. за баррель, тогда как Brent торговался на уровне около 62,5 долл.

Поскольку налоговые поступления от добычи нефти в России напрямую зависят от рыночной цены, это автоматически сокращает доходы бюджета.

«Это каскадный, или эффект домино», — отметил старший аналитик S&P Global Energy Марк Эспозито.

По его словам, включение дизеля и бензина сформировало «действительно динамический пакет санкций — двойной удар, который влияет не только на потоки сырой нефти, но и на потоки нефтепродуктов, полученных из этих баррелей. … Универсальный сигнал: если это происходит из российской нефти — оно запрещено».

Нежелание покупателей принимать поставки привело к накоплению около 125 млн баррелей нефти в танкерах в море. Это, в свою очередь, привело к росту фрахтовых ставок: аренда сверхбольших нефтяных танкеров подорожала до 125 тыс. долл. в сутки, и, как отмечает Эспозито, «это напрямую связано с последствиями санкций».

Экономика РФ потеряла импульс роста: Кремль повышает налоги

Параллельно экономика России потеряла импульс роста, поскольку эффект от военных расходов постепенно угасает, а нехватка рабочей силы сдерживает развитие бизнеса.

Чтобы компенсировать потери, Кремль пошел по пути повышения налогов и наращивания заимствований. Госдума РФ увеличила НДС для потребителей с 20% до 22%, а также повысила сборы на импорт автомобилей, табачные изделия и алкоголь. Правительство активнее привлекает средства от лояльных внутренних банков, а Фонд национального благосостояния все еще имеет резервы для покрытия бюджетного дефицита.

Таким образом, финансовые ресурсы у Кремля пока остаются, однако налоговое давление может еще больше затормозить экономику, а рост долгов представляет риски для инфляции, которую удалось снизить до 5,6% благодаря ключевой ставке центробанка на уровне 16% после пикового значения в 21%.

Россия может изменить соображения относительно войны

«Дайте этому шесть месяцев или год — и это также может повлиять на их соображения относительно войны. Я не думаю, что они будут искать мирное соглашение из-за этого, но могут захотеть снизить интенсивность боевых действий, сосредоточиться на отдельных участках фронта и замедлить войну. Это будет реакцией, если она станет слишком дорогой», — резюмировал Клюге.

Напомним, ранее Reuters писало, что в январе нефтегазовые доходы России упали вдвое по сравнению с прошлым годом — до 393,3 млрд руб., что является минимумом с июля 2020 года. По данным Минфина РФ, падение продолжается: еще в декабре доход достигал 447,8 млрд руб. Всего за прошлый год поступления сократились на 24%. Это критично для Кремля, поскольку эти средства составляют четверть бюджета, истощенного войной против Украины, тогда как дефицит бюджета за 2025 год достиг 5,6 трлн руб.

Заметим, генерал-лейтенант США в отставке Бен Ходжес считает, что война в Украине закончится только тогда, когда Путин поймет невозможность своей победы. Для этого необходимо выполнить три условия: уничтожить нефтегазовую инфраструктуру РФ, которая финансирует агрессию; обеспечить реальную, а не символическую военную поддержку со стороны Европы; и превратить Украину в государство «тотальной обороны» по примеру Израиля или Финляндии. Важными элементами стратегии также является членство Украины в ЕС и развитие собственной мощной промышленной базы, чтобы сделать страну непобедимой в долгосрочной перспективе.