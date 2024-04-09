У РФ возникли проблемы в производстве "престижной ракеты": детали разведки Британии

Разведка Великобритании проанализировала причины падения российской ракеты Х-101 в Саратовской области.

Об этом говорится в отчете британского министерства обороны.

"Высокая вероятность неисправности такой престижной ракеты указывает на проблемы в ее производстве, на которые, вероятно, повлияли санкции и спешка, вызванная необходимостью удовлетворить требования конфликта", — говорится в сообщении.

Британские разведчики отмечают, что фотографии из открытых источников от 31 марта 2024-го заметны обломки упавшей в поле в Саратовской области ракеты. Сначала считалось, что это обломки украинского БПЛА. Впрочем, более подробный обзор показал, что, вероятно, обломки представляют собой фрагменты российской крылатой ракеты воздушного базирования Х-101.

"Очень вероятно, что обломки являются результатом неисправности ракеты AS-23A Kodiak (обозначения для ракет Х-101, Х-102 по стандартам НАТО – Ред.). Саратовская область является известным местом запуска бомбардировщиков российской дальней авиации, и там находится аэродром Энгельс, где базируется несколько бомбардировщиков", — подчеркнули в разведке Британии.

Напомним, представитель ГУР Вадим Скибицкий говорит, что РФ удалось создать значительный запас "Калибров". Ведь русская оккупационная армия давно не применяла эти крылатые ракеты морского базирования.

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