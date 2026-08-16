В России горит самый большой логистический комплекс Wildberries: появились новые кадры

Столб дыма

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В Подольске Московской области вспыхнул пожар на территории крупнейшего логистического комплекса Wildberries. В Сети появились новые кадры с места возгорания.

Кадры публикуют росСМИ.

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На видео очевидцев виден масштабный пожар и густой дым над территорией складского комплекса.

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Ранее OSINT-аналитик ASTRA, проанализировав кадры очевидцев, установил, что в Подольске горит обширный логистический комплекс Wildberries.

На новых видео очевидцы эмоционально комментируют ситуацию, не скрывая шок от масштабов пожара.

Причины возгорания и информация о возможных последствиях уточняются.

Напомним, в ночь на 16 августа дроны атаковали складские комплексы в Московской области РФ . После ударов вспыхнули масштабные пожары; в Сети распространили видео последствий. В частности, сообщается о возгорании состава Wildberries в Коледино и логистического комплекса «Северное Домодедово».

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