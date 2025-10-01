ТСН в социальных сетях

В России вспыхнул Ново-Ярославский НПЗ: фото и видео пожара

В Ярославле пылает нефтеперерабатывающий завод, который входит в топ 5 заводов России по объему переработки сырья.

Ирина Лабьяк
Пожар на Ново-Ярославском НПЗ

Пожар на Ново-Ярославском НПЗ

Дополнено новыми материалами

В России 1 октября загорелся Ново-Ярославский нефтеперерабатывающий завод (ПАО «Славнефть-ЯНОС»). Очевидцы сняли пожар на НПЗ на фото и видео.

Об этом сообщили российские телеграм-каналы и подтвердил губернатор Михаил Евраев.

Россияне утром начали заявлять о пожаре и дыме на НПЗ в Ярославле, предполагая, что завод мог быть атакован дронами. Однако, по словам Евраева, пожар на территории завода не связан с атакой беспилотников.

«Атак БПЛА сегодня зафиксировано не было. Пожар имеет техногенный характер. Спецслужбы уже работают над его устранением», — написал губернатор в Сети.

Согласно публичным данным, этот завод имеет топливно-масляный профиль. По объему переработки углеводородного сырья входит в пятерку крупнейших российских НПЗ и является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием в Центральном федеральном округе РФ.

Пожар на Ново-Ярославском НПЗ

Пожар на Ново-Ярославском НПЗ

Пожар на Ново-Ярославском НПЗ

Пожар на Ново-Ярославском НПЗ

Пожар на Ново-Ярославском НПЗ

Пожар на Ново-Ярославском НПЗ

Пожар на Ново-Ярославском НПЗ

Пожар на Ново-Ярославском НПЗ

К слову, 24 сентября дроны вде второй раз атаковали завод «Газпром нефтехим Салават» в российском Башкортостане. После ударов на предприятии вспыхнул пожар, в небо поднимался густой черный дым.

А в ночь на 26 сентября дроны атаковали Афипский НПЗ в Краснодарском крае России. Российские источники сообщили, что обломки дрона упали на одну из установок, вызвав пожар.

