У России будут силы воевать и в 2026 году: политолог объяснил, что это значит для Украины

РФ увеличивает военный бюджет / © Associated Press

У России будут ресурсы для ведения войны против Украины еще и в 2026 году, несмотря на собственные экономические проблемы.

Об этом в эфире «КИЕВ24» заявил политолог Вадим Денисенко.

По его словам, военный бюджет РФ на следующий год планируют увеличить до уровня, который будет «существенно больше», чем оборонные расходы Украины. Это, как отмечает эксперт, позволит Кремлю поддерживать интенсивность боевых действий.

Денисенко также отметил, что российская пропагандистская машина активно работает на международном уровне, чтобы заблокировать возможность предоставления Украине репарационного кредита.

«Их информационная система делает все, чтобы этот кредит не был выделен. Если этого не произойдет, Украина может оказаться в серьезном финансовом кризисе», — подчеркнул политолог.

Эксперт добавил, что финансовая поддержка от партнеров остается критически важной для устойчивости оборонных и экономических возможностей Украины в 2025–2026 годах.

Напомним, ранее речь шла об очередной имитации поездки главы РФ Владимира Путина на фронт. Эксперты рассказали, почему ложь о захвате Покровска нужна Кремлю для влияния на переговоры.

Путин пытается сломать новую стратегию президента США Дональда Трампа по постоянной челночной дипломатии, требуя срочных территориальных уступок на фоне мифических успехов.