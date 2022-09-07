"У России есть первая десятка регионов, недовольных политикой Путина": Данилов сообщил, какие и чем это закончится

Прежде всего недовольны политикой Путина Татарстан и Чечня.

Об этом со ссылкой на опрос заявил секретарь СНБО Алексей Данилов в интервью LB.ua.

Опросы, о которых говорит Данилов, проведены российскими спецслужбами, но они находятся в распоряжении украинской власти. Как свидетельствуют результаты опроса, некоторые территории РФ уже готовы "освобождаться от колониального состояния".

"У нас есть первая, скажем так, десятка этих регионов. Мы понимаем, кто будет, условно говоря, в авангарде всех процессов", – сказал Данилов.

По его словам, о недовольстве жителей вышеупомянутых территорий знают и россияне и других регионов. Он объяснил, когда такие настроения там начнут расти, это приведет к развалу РФ.

"Причем Украина в этом практически физически не участвует, то, что делает Путин, он сам своими действиями разваливает РФ", – добавил секретарь СНБО.

Как сообщалось, журналисты выяснили, у какой страны Путин покупает ракеты и артснаряды для бомбардировок Украины .

Напомним, Кулеба объяснил, чего добивается Путин энергетическим шантажом и почему опасно ему уступить.

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