"У России есть все козыри" и Путин стремится к миру: громкие заявления Трампа о войне в Украине

47 президент США сделал ряд заявлений по поводу войны в Украине и мировой политики на брифинге в Вашингтоне

Президент США Дональд Трамп 7 марта на брифинге в Белом доме сделал несколько заявлений о войне в Украине.

Отвечая на вопросы журналистов, Трамп рассказывал о гарантиях безопасности для Украины и дальнейшей помощи США, речь также шла о мировой политике.

ТСН.ua собрал главные заявления американского президента, которые сделал в Овальном кабинете.

Путин "стремится к миру"

Дональд Трамп признал, что прекращение американской военной помощи Россия использовала для того, чтобы нанести более сильные удары по Украине.

По его словам, российский президент Путин "делает то, что сделал бы кто-либо другой – он бьет по ним сильнее".

При этом американский президент цинично заявил, что хозяин Кремля стремится окончить войну, и Трамп ему верит.

"Я думаю, что он хочет, чтобы это остановилось и урегулировалось. И я думаю, что он бьет по ним сильнее, чем он избивал их. И я думаю, что, наверное, кто-либо в таком положении сделал бы это именно сейчас", – заявил Дональд Трамп.

Россия имеет "все козыри"

Американский лидер пожаловался, что ему " все труднее " сталкиваться с Украиной.

По его словам, Украина "должна взять себя в руки" и выполнить работу.

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"Они (русские, – ред. ) бомят Украину, как проклятую... Честно говоря, мне становится все труднее иметь дело с Украиной", – заявил Трамп, отвечая на вопрос о войне.

По его словам, у России есть "все козыри" и, несмотря на ее позицию, "возможно, легче будет иметь дело с Москвой", чем с Киевом.

Гарантии безопасности – это "самая легкая часть"

Трамп заявил, что имеет иной порядок приоритетов в достижении мира в Украине, чем европейские лидеры.

Он считает, что первоочередной задачей является прекращение боевых действий, а не обсуждение будущих гарантий.

"Прежде чем я даже подумаю об этом, я хочу урегулировать войну, завершить ее", — подчеркнул он.

По его словам, разрешение конфликта является гораздо более сложной задачей, чем предоставление гарантий безопасности.

“Что касается вопроса о безопасности позже, то это самая легкая часть. Самое сложное – это решить”, – добавил Трамп.

Соглашение о полезных ископаемых

По словам Трампа, на войне РФ против Украины еженедельно погибают две тысячи человек в неделю. Поэтому он хотел бы "посмотреть, удастся ли ему это остановить".

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"Также я хотел бы посмотреть, сможем ли мы, Соединенные Штаты, прекратить эти массивные выплаты. Байден раздавал деньги, как воду", – сказал Трамп.

По его мнению, деньги выдавались без контроля, при этом Америка ничего за это не получала.

По словам Трампа, Европа предоставляла Украине деньги в виде ссуды, поэтому она получит свои деньги обратно, а американцы – нет.

"Вот так мы и пришли к соглашению по поводу полезных ископаемых", – сказал Трамп.

США могут уйти из Украины

По словам американского лидера, США не восстановят помощь Киеву, пока не убедятся, что Украина хочет мира.

Даже несмотря на то, что Россия продолжает наносить массированные удары, Трамп "должен знать", что украинцы "хотят договориться" о мире.

"Я не знаю, хотят ли они (украинцы, – ред. ) положить конец войне. Если они не хотят положить конец войне, мы уйдем оттуда. И я делаю это, чтобы остановить войну. Это важнее всего другого", – сказал президент США о возобновлении оказания военной помощи.

Трамп отметил, что наблюдал за происходящим в Европе в течение последней недели, и исходя из ситуации это может закончиться Третьей мировой войной.

"Это может закончиться Третьей мировой войной, если мы не уладим это", – заявил он.

Трамп считает, что страны Европы не знают, как можно закончить войну в Украине, а он точно знает. Он также отметил, что Москва не планировала вторжение в Украину, но все же решилась на этот шаг.

“Украина всегда была в центре его внимания, но он ни за что не хотел туда идти. Он знал, что будут последствия. Но война все-таки началась”, – добавил Трамп.

Мир "обдирает" США

Во время брифинга Трамп обвинял другие страны в обворовывании США, поэтому он собирается это остановить.

"Все обманули Соединенные Штаты. Нашу страну полностью обокрали почти все страны мира с экономической, финансовой и торговой точки зрения. И мы действительно намерены это остановить", – заявил он в ответ на вопрос о введении новых таможенных тарифов на импорт из ряда стран.

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По его словам, Канада, Мексика, Индия и ряд других стран взимают с Америки огромные тарифы.

"Канада, Мексика, а потом просто идите прямо по линии. Индия взимает с нас огромные пошлины. Огромные! Мы даже не можем ничего продать в Индии", – добавил американский президент.

Он также повторил свое заявление о том, что ЕС был создан, чтобы воспользоваться США.

Напомним, Трамп призвал РФ и Украину сесть за стол переговоров, "пока не стало слишком поздно".

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