У России много слабых мест: Фукуяма назвал условие для падения Путина

Он также затронул тему так называемой дружбы между КНР и РФ.

Американский философ, политолог, писатель, профессор Стэнфордского университета Фрэнсис Фукуяма считает, что распад РФ и падение путинского режима возможны при ослаблении в центре страны.

Об этом ученый сказал во время интервью изданию "ГОРДОН".

По его словам, такие государства, как Россия кажутся могущественными, но на самом деле "очень хрупкие".

"Россия имеет много слабых мест и перелом может произойти, если появится ослабление в центре. Регионы России будут двигаться по разным направлениям и сталкиваться с серьезными внешними вызовами", — сказал Фукуяма.

Он также затронул тему так называемой дружбы между Китаем и РФ. Политолог не считает эти страны настоящими друзьями.

"Китайцы все-таки претендуют на часть российской территории и все это может произойти в какой-то момент в будущем в случае дискредитации центра российских властей", — пояснил Фукуяма.

В то же время он не советовал бы рассчитывать на крах Путина в ближайшее время, но, по мнению Фукуямы, путинская система управления крайне слаба.

"Он взорвал свою власть. И потому я не ожидаю, что путинизм выживет. И уж точно не переживет смерть самого Путина", — добавил Фукуяма.

Тем временем кремлевский глава Владимир Путин в случае смерти или болезни своего приспешника Рамзана Кадырова может назначить председателем Чечни его старшего сына, 17-летнего Ахмата.

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