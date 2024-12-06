Россия ежемесячно теряет больше танков и гаубиц, чем могут производить ее заводы.

Российская армия в 2025 году встретится с дефицитом танков и их производством из-за огромных потерь на фронте и проблем с производством новой военной техники.

Об этом пишет издание The Washington Post.

Сообщается, что потери техники в России настолько огромны, что скоро ей начнет не хватать советских запасов, являющихся основой для восполнения потерь. Также у России есть проблемы с производством новых танков из-за введенных санкций стран Запада, создавших дефицит необходимых компонентов. Издание пишет, что российская экономика вышла на пик возможностей производства и не сможет нарастить объемы.

Американские чиновники и эксперты заявляют, что Россия ежемесячно теряет больше танков и гаубиц, чем могут изготовить ее заводы, а растущее давление на экономику может привести к остановке производственных линий.

Журналисты пишут, что санкции, наложенные на РФ за нападение на Украину, приводят к негативному влиянию на промышленность, снижая ее возможности. Ограничения доступа к западным технологиям, а также сложности в логистике также подрывают потенциал производства нового оружия.

Для обеспечения производства России необходимо вкладывать гораздо больше денег, чтобы покупать контрабандой необходимые компоненты. В долгосрочной перспективе это приведет к понижению боеспособности русской армии.

Вместе с тем, пишет издание, Россия делает ставку на массовое производство, надеясь, что "количество заменит качество". Временно такой подход может обеспечить потребности российской армии, но эта схема несет большие риски из-за огромных потерь и износа техники. Если ситуация с поставками компонентов не изменится, то состояние российской армии станет гораздо хуже, чем сейчас, когда она уже испытывает серьезные проблемы с техникой.

Напомним, ранее сообщалось, что министр обороны ФРГ назвал цифру, сколько новых танков Россия производит в год.

Кроме того, мы ранее информировали, что российская армия в Украине начала сражаться реквизитом "Мосфильма".

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