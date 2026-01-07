- Дата публикации
-
- Категория
- Мир
- Количество просмотров
- 608
- Время на прочтение
- 2 мин
У России возникли проблемы с армией на фронте: что известно об истощении врага и что будет делать Кремль
Кремль ищет скрытые способы пополнения войска, привлекая резервистов и меняя правила срочной службы.
У российской армии возникли проблемы с личным составом: она оказалась в нулевом варианте, где рекрутинг лишь компенсирует текущие потери на фронте. Для создания реального преимущества на поле боя Кремлю придется пойти на непопулярные меры.
Такую оценку военный обозреватель Денис Попович озвучил в эфире «Radio NV».
Состояние российской армии на фронте
Россия сейчас способна лишь компенсировать свои потери в войне против Украины и не имеет возможностей для формирования решающего преимущества на фронте.
«Плюс-минус ноль у них есть. Они удовлетворяют потребности армии благодаря рекрутингу и набору людей в ряды ВС РФ. Но не могут создать решительное преимущество. Поэтому сейчас мы находимся в нулевом варианте. И вопрос стоит в том, чтобы мы смогли этот нулевой вариант пройти и попытаться сделать так, чтобы этих потерь было больше, чем РФ способна себе набирать людей», — пояснил Попович.
Эксперт отметил, что в нынешних условиях Москва не способна быстро сформировать стратегический резерв или существенно увеличить численность своих вооруженных сил. По его убеждению, для этого России пришлось бы снова прибегнуть к масштабной мобилизации.
РФ избегает мобилизации и задействует другие инструменты для набора людей
«Та же мобилизация, которую они провели в 2022 году. Пока они избегают этого варианта. Они пытаются подключить другие инструменты», — сказал эксперт.
Он уточнил, что речь идет о резервистах.
"Путин подписал соответствующий приказ, он призывает резервистов, чтобы они обеспечивали защиту критически важных объектов. А мы понимаем, что это будут контракты на следующий день», — добавил Попович.
Отдельно он обратил внимание на изменения в правилах прохождения срочной службы в России. Если раньше призыв осуществлялся дважды в год — весной и осенью, то с 2026 года он будет продолжаться непрерывно.
«Это опять же потенциальные контрактники. Таким образом они будут пытаться пополнять свои войска. Но без мобилизации вряд ли они смогут создать решительное преимущество», — оценил обозреватель.
Напомним, как сообщил руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов, Россия в 2026 году планирует набрать в армию и бросить на войну против Украины 409 тыс. новобранцев. Несмотря на выполнение показателей, Москва сталкивается с нехваткой желающих, поэтому вынуждена постоянно увеличивать единовременные выплаты в регионах, чтобы покупать лояльность потенциальных солдат. Основным инструментом комплектования армии оккупантов остается финансовое заманивание контрактников для компенсации больших потерь на фронте.