У россиян "горит" от страха: сварили гигантский "мангал" на сторожевом корабле (фото)

Сетка на российском корабле проекта «Охотник» / © Defense Express

Реклама

Россияне начали устанавливать «мангалы» из сетки рабицы на сторожевые корабли проекта 22460 «Охотник» для защиты от украинских дронов. Аналитики объяснили, почему эта защита абсолютно бесполезна против реальных угроз.

Об этом пишет Defense Express.

В России заявили о якобы «усилении защиты» сторожевого корабля проекта 22460 «Охотник» с помощью обычной сетки рабицы. Как утверждается, конструкцию установили за счет пожертвований российских граждан, хотя пропагандистские медиа предпочли не акцентировать на этом внимание, подавая решение как очередную «уникальную» разработку.

Реклама

На обнародованных фотографиях, которые показали как отчет об использованных средствах, видно, что на палубе корабля смонтировали металлические конструкции, поверх которых натянули сетку. В результате образовалась конструкция, похожая на так называемый «мангал».

Сетка на российском корабле проекта «Охотник» / © Defense Express

Защита «мангалами» российских кораблей вызывает сомнения

В то же время под металлическим покрытием оказалась часть радиотехнических систем корабля, что вызывает сомнения в их эффективной работе из-за возможного эффекта экранирования. Также под вопросом остается долговечность такой конструкции в условиях морской среды с высокой влажностью и соленой водой.

На каком именно корабле установили эту защиту — неизвестно. В то же время в Черном и Азовском морях Россия может иметь до шести таких кораблей, еще два базируются в Каспийском море.

При этом остается непонятным, от каких именно угроз авторы конструкции планируют защищать судно. Ведь сторожевой корабль проекта 22460 «Охотник» является довольно большим и по размерам приближается к корвету. Он используется береговой охраной и пограничной службой РФ, которая подчиняется ФСБ.

Реклама

Корабль имеет полное водозамещение около 750 т, длину 62,5 м и ширину до 11 м. Его вооружение минимальное — 30-мм артиллерийская установка АК-630. Только последний корабль серии — «Расул Гамзатов», — базирующийся на Каспии, дополнительно оснащен ЗРК ближнего действия «Гибка».

От чего сетка может защитить корабли проекта «Охотник»?

Эксперты отмечают, что сетка рабица потенциально может защитить только от FPV-дронов или сбросов боеприпасов. Однако она не способна противостоять значительно более серьезным угрозам, в частности украинским дронам middle strike типа FP-2. Известно, что такие беспилотники могут нести боевую часть массой до 105 кг, которой достаточно для поражения даже укрытий ОТРК «Искандер».

Кроме того, подобная конструкция абсолютно неэффективна против морских дронов, которые уже неоднократно демонстрировали способность не только поражать, но и топить корабли.

Защитные «мангалы» на российских кораблях — последние новости

Напомним, после успешного удара украинских морских дронов в районе Керченского пролива в ночь на 30 апреля, в результате которого был поражен российский противодиверсионный катер «Грачонок», оккупанты начали устанавливать на корабли этого типа сварные металлические «мангалы». Появление таких конструкций свидетельствует о попытке Черноморского флота РФ защититься от новых атак и страхе перед украинскими беспилотниками, хотя эффективность подобной защиты остается сомнительной.

Реклама

Кроме того, на базе Тихоокеанского флота РФ в Вилючинске на Камчатке россияне начали устанавливать антидронные сетки-"мангалы» на стратегические атомные подводные лодки проекта «Борей», которые являются носителями ядерных ракет. Эксперты отмечают, что такие конструкции вряд ли уберегут атомные субмарины от дальнобойных беспилотников, а рассчитаны преимущественно на противодействие FPV-дронам или сбросам с БПЛА.

Новости партнеров