"У россиян нет механизма противодействия внутренним военным движениям": Свитан прокомментировал ситуацию в Белгороде

Военный эксперт заявил, что российские власти не могут действовать в этой ситуации.

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор Роман Свитан во время комментирования ситуации в Белгородской области отметил: российские власти не знают, что делать. Такого понятия, как российская граница, по словам Свитана, просто не существует.

Об этом шла речь во время интервью Романа Свитана корреспонденту ТСН.

"Советский Союз имел оборудованные границы, а российской границы в чистом виде не существует. Россия держалась в своих границах, пока были границы тех стран, на которые распался Советский Союз. Она находилась в "ванной" со стран со всех сторон. А когда произошло непосредственное вскрытие российских рубежей и движение в край непуганых идиотов, каким является Россия, россияне просто не знают, что делать», – отметил Свитан.

По его мнению, у российских властей нет механизма противодействия внутренним военным движениям, поскольку полиция РФ к этому однозначно не готова.

"Они разбегаются, как зайцы, от любого военного формирования на военной технике. А российская армия сейчас занята в совсем другом направлении в сторону Крыма, занимается мародерством украинской территории. Россиянам просто нечем крыть. Они попробуют с помощью сил спецопераций, мобильных групп как-то остановить наше движение, но до сих пор это движение не удается остановить.Нет свободных сил и средств А те самолеты и вертолеты, которые они попытались использовать, наши бойцы сбивают с нашей территории, и россияне их уничтожают уже с территории РФ — у них достаточное количество ПЗРК, чтобы противостоять этой атаке с воздуха», – объяснил эксперт.

Напомним, добровольцы легиона "Свобода России" опубликовали 22 мая видеообращение к своим согражданам с призывом к борьбе за свободную от президента Владимира Путина Россию. Авторы обращения также призвали жителей приграничных регионов РФ не сопротивляться и не бояться их.

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