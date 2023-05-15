У россиян очень много версий: Игнат о падении самолетов и вертолетов в Брянской области РФ

В Брянской области 13 мая в результате авиакатастрофы вертолетов Ми-8 и самолетов Су-34 и Су-35 погибли девять российских пилотов. Минобороны РФ до сих пор не обнародовали официальную версию падения летательных аппаратов. Спикер Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что события под Брянском – результат агрессивной войны РФ против Украины.

Об этом Юрий Игнат рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Я не могу озвучивать наиболее вероятную версию касательно падения вертолетов и самолетов РФ в Брянской области, поскольку она сразу станет официальной. Мы лишь можем отслеживать, что у них там происходит. У них очень много версий по падению летательных аппаратов в Брянской области, не хватает только версии о каком-то космическом метеорете", — рассказал он.

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Игнат также напомнил, что командование РФ официально признало падение четырех летательных аппаратов – двух вертолетов и двух самолетов. Однако в воздушных силах ВСУ отмечали, что Россия потеряла пять военных самолетов в Брянской области.

"О третьем вертолете они тоже сообщали, но не очень распространяли эту информацию, чтобы не сильно травмировать свое население. Рассказывают россияне о разных версиях. Говорят о нашем и их влиянии. Однако пусть это все остается на их совести, поскольку падение этих самолетов и вертолетов является прямым результатом агрессивной войны против Украины", — добавил спикер.

Напомним, журналисты установили личность первого из 9 пилотов, погибших под Брянском – это летчик Ми-8 Максим Савченко.

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