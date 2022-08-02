"У россиян уже есть призывы о начале войны на Балканах" — эксперт о роли РФ в обострении между Косово и Сербией

Россия может использовать обострения на Балканах, чтобы разжечь войну в центре Европы, и тогда для европейцев будет сложно одновременно поддерживать Украину и Балканы.

Об этом сказала эксперт-балканист Мария Гелетей в эфире национального телемарафона.

"Это прекрасное поле для использования Россией этой ситуации, потому что Россия использует любые крошечные беспорядки на Балканах: она использовала ситуацию в Македонии, которая произошла несколько месяцев назад, она использует Косово. Если посмотреть на западные и украинские медиа, у нас есть обычная упоминание о ситуации, а у россиян призывы о том, что там начинается еще одна линия фронта и начинается война. Хотя мы не видели войны, мы видели обычное противостояние, обычный протест", — сказала Гелетей.

По ее словам, ситуация между Сербией и Косово может перерасти в военный конфликт, поэтому косовская сторона после консультации с западными партнерами пошла на уступки. Вместе с тем, при столкновениях более серьезного характера в ситуацию вмешается находящийся в Косово контингент KFOR.

"Они не вмешивались в эту ситуацию, которая возникла на днях, потому что не было оснований. Они наблюдали за ней. Но если будет развиваться серьезнее, они будут вмешиваться. И это сохранит по крайней мере Косово от такой войны. Но это может быть другая страна на Балканах это Босния и Герцеговина, она тоже очень чувствительна к конфликтам, она очень разделена", — сказала эксперт.

Напомним, Косово отложило скандальное решение, из-за которого возник конфликт.

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