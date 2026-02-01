Опасную инфекцию обнаружили в России / © Associated Press

В Московской области РФ госпитализировали двух российских граждан с подозрением на редкую болезнь — «оспу обезьян». У одного из пациентов заболевание уже подтвердилось.

Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Заболевший мужчина сам обратился за помощью к медикам с жалобами на высыпания на коже лица и температуру, которая поднималась до 39 градусов.

Пациент сообщил, что имеет сопутствующие заболевания — ВИЧ-инфекцию, а ранее болел сифилисом. Медики предварительно поставили диагноз «оспа обезьян».

Другой больной принял две небольшие сыпи на лице за проявление простуды и пытался обработать их кремом от герпеса. Через несколько дней температура поднялась до 40 градусов, и его госпитализировали.

По его словам, в Москве он находится уже около полутора месяцев, а за границу ездил очень давно. Общественных мест, таких как бани или сауны, он не посещал. Как произошло заражение, мужчина не знает.

Оба пациента госпитализированы в Домодедовскую больницу, они находятся в отдельных палатах, а их жилье дезинфицировали.

Известно, что возбудителем этого редкого заболевания является вирус, носителем которого являются больные животные. Вирус передается от инфицированного человека через тесный контакт с выделениями из дыхательных путей или биологическими жидкостями. Передача инфекции также возможна в результате полового контакта, включая прикосновения к половым органам.

Напомним, в Индии органы здравоохранения начали борьбу с новой вспышкой вируса Нипах. В восточном штате Западная Бенгалия, вблизи густонаселенной Калькутты, выявлено уже пять случаев этого неизлечимого заболевания.