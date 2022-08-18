У россиянина со счетов исчез 1 млн 200 тыс. рублей: он получил уведомление с благодарностью за помощь Украине

В Подмосковье, что в РФ мужчина потерял 1 млн 200 тыс. рублей.
Он настолько боялся украинских хакеров, якобы "чистящих" счета россиян, что сам перевел деньги мошенникам.
Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Осторожно, Москва".
Мужчина живет в военном городке, ранее принадлежавшем штабу главного командования ПВО. В него якобы позвонили по телефону работники ФСБ и предупредили об украинских хакерах, которые снимают средства со счетов россиян.
Опасаясь украинцев, мужчина снял в банке 1 млн 200 тыс. рублей. Затем по совету работника ФСБ он перевел эти деньги на счет, который якобы указали представители российской спецслужбы.
После этого 76-летний россиянин получил сообщение с благодарностью. В нем говорилось о якобы том, что деньги он перевел народу Украины. Россиянин обратился в полицию.
Напомним, в России подожгли комиссариат, военком которого агитировал идти убивать украинцев.
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