У россиянина со счетов исчез 1 млн 200 тыс. рублей: он получил уведомление с благодарностью за помощь Украине

В Подмосковье, что в РФ мужчина потерял 1 млн 200 тыс. рублей.

Он настолько боялся украинских хакеров, якобы "чистящих" счета россиян, что сам перевел деньги мошенникам.

Об этом сообщает российский телеграмм-канал "Осторожно, Москва".

Мужчина живет в военном городке, ранее принадлежавшем штабу главного командования ПВО. В него якобы позвонили по телефону работники ФСБ и предупредили об украинских хакерах, которые снимают средства со счетов россиян.

Опасаясь украинцев, мужчина снял в банке 1 млн 200 тыс. рублей. Затем по совету работника ФСБ он перевел эти деньги на счет, который якобы указали представители российской спецслужбы.

После этого 76-летний россиянин получил сообщение с благодарностью. В нем говорилось о якобы том, что деньги он перевел народу Украины. Россиянин обратился в полицию.

Напомним, в России подожгли комиссариат, военком которого агитировал идти убивать украинцев.

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