У российского ОПК проблемы: аналитики ISW оценили способность РФ вооружать армию

Оборонно-промышленный комплекс России столкнется с нехваткой рабочей силы, сокращением запасов, в том числе и из-за санкций. В связи с этим возможности ОПК станут неустойчивыми в средней и долгосрочной перспективах.

Такую оценку дали аналитики Института изучения войны (ISW).

В отчете ISW указано, что военное командование РФ планирует создать "стратегический резерв" для наступательных операций весной-летом, но не намерен оснащать бойцов необходимым количеством вооружения и техники. Все из-за возникших производственных ограничений российского ОПК.

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По некоторым данным, российское командование вооружит до конца 2024 года только 27-ю мотострелковую дивизию, которая находится в процессе формирования на базе 21-й мотострелковой бригады Центрального военного округа. Эта дивизия будет вооружена на 87%. Настолько же военное командование вооружит и другие новые соединения и части.

Как отметили несколько западных и украинских чиновников и аналитиков, цифры производства танков, о которых сообщает РФ, в большинстве своем отражают восстановленные и модернизированные машины, взятые из хранилищ, а не новое производство.

Аналитики считают, что российский ОПК может справиться с нынешним темпом операций в Украине, но не сможет полностью обеспечить потенциальную наступательную операцию оперативного или стратегического уровня с использованием ключевого резерва – живой силы.

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Также сообщается, что информация о создании россиянами новых недооснащенных частей и соединений совпадает с оценкой ISW, что РФ предпочитает количество живой силы и техники качеству войск.

По оценкам Института, использование военным командованием РФ текущих изменений для введения вновь созданных и недоукомплектованных формирований на поле боя в Украине, вероятно, ограничит эффективность этих подразделений на фронте, но этого будет достаточно для поддержания текущего темпа операций.

Аналитики считают, что рост производства российского ОПК не будет устойчивым в среднесрочной и долгосрочной перспективах, поскольку РФ дальше будет страдать от нехватки рабочей силы, сокращения запасов вооружения и техники, а также неспособности полностью компенсировать военные товары и товары двойного назначения, которые больше не может покупать у связи с санкциями.

К слову, издание CNN со ссылкой на оценки западных разведок сообщило, что Россия производит около 250 тыс. артиллерийских снарядов в месяц для войны. Это почти в три раза больше, чем США и Европа производят для Украины.

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