У Владимира Соловьева есть любовница с двумя детьми, родившимися в Соединенных Штатах.

У российского пропагандиста Владимира Соловьева есть тайная семья с баскетболисткой Светланой Абросимовой.

Об этом заявили в российской редакции The Insider, а также navalny.com.

Тайная жена Соловьева имеет 650-метровую виллу в Сочи по цене полмиллиарда рублей. Абросимова, как утверждают журналисты, является любовницей Соловьева, который официально женат и имеет 8 детей от разных браков. Эта информация подтверждается их совместными поездками и посещением врачей.

Дочери спортсменки отчества Владимировны. Родились в 2017 году в США. Также американский паспорт есть и у самой баскетболистки.

"Наличие любовницы у Соловьева также подтвердили неназванные собеседники в окружении пропагандиста", – передает источник.

"Мы поговорили с несколькими людьми из окружения Соловьева и нам все подтвердили — у него действительно давно есть секретная семья, двое детей и он часто появляется в том самом суперэлитном доме в Сочи. Фотографий Соловьева с Абросимовой на публике немного, но по сей день он комментирует ее игры в баскетбол, зовет в эфиры и репостит посты в соцсетях", — говорится в расследовании.

Напомним, ранее "Рупор Кремля" Соловьев прокомментировал прибытие в РФ певицы Аллы Пугачевой. Она вернулась в Москву, чтобы побывать на похоронах своего друга, модельера Валентина Юдашкина.

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