У рожденных в неволе горилл появилось первое потомство в дикой природе: фото

Малыш родился в одном из Национальных парков Габона.

Рожденные и воспитанные в зоопарках Франции и Великобритании гориллы произвели на свет первое потомство в дикой природе, куда они были интродуцированные в целях сохранения исчезающего вида. Об этом рассказывает британское издание Мetro.

Горилла Майомбе, которая в ночь на 14 июня стала матерью, родилась во французском зоопарке Боваль в коммуне Сен-Эньян (департамент Луар и Шер) в октябре 2007 года. В июне 2019 ее перевезли для самостоятельной жизни в один из национальных парков Габона. Ее партнер Джонг родился и вырос в английском зоопарке "Порт-Лимпн" в графстве Кент.

Как свидетельствуют наблюдатели, Майомбе демонстрирует "впечатляющую материнскую компетентность" и выглядит очень спокойной по сравнению с легкой нервозностью в первый день после родов. В зоопарке Боваль, чья "воспитанница" и воспроизвела потомство, считают, что это маленькое чудо дает "большую надежду на сохранение вида".

"Природа жестока. Все может случиться. Ребенок хрупкий, но пока мать Майомбе идеально содержит своего малыша и хорошо его кормит", — отметила заместитель директора зоопарка Дельфина Делорс.

Фото: соцсети / twitter.com

Фото: соцмережы / twitter.com

Фото: соцсети / twitter.com

Майомбе и Джонг относятся к виду западных равнинных горилл — самых крупных и миролюбивых представителей человекообразных обезьян. В дикой природе они живут на территории Центральной Африки и Экваториальной Гвинеи.

Напомним, что в Великобритании в лесу обнаружили домашнюю свинью с выводком из 10 поросят. Как оказалось, свиноматка сбежала из здешней фермы, чтобы спасти свое потомство.

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