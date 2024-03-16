У самолета Boeing прямо во время полета оторвалась часть обшивки: подробности

Компания Boeing все чаще оказывается в центре внимания.

Пассажирский самолет Boeing 737 авиакомпании United Airlines летел из штата Калифорния в Орегон. Во время полета от воздушного судна начали отрываться части обшивки.

Об этом пишет Bild.

Несмотря на поломки, Boeing 737 смог без проблем приземлиться в Медфорде. В United Airlines сообщили, что повреждение было обнаружено только на земле.

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Компания Boeing все чаще оказывается в центре внимания после того как почти новый самолет 737-9 Max потерял часть фюзеляжа при наборе высоты после взлета в начале января.

"Орган по расследованию авиационных происшествий США предполагает, что в оторванном фрагменте фюзеляжа отсутствовали четыре крепежных болта", — добавили в сообщении.

Напомним, у президентского самолета Boeing 737, по которому летел польский президент Анджей Дуда в США, обнаружили незначительную неисправность.

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