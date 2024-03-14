У самолета Дуды во время визита в США произошла неисправность: чем закончилась чрезвычайная ситуация

У президентского самолета Boeing 737, по которому летел польский президент Анджей Дуда в США, обнаружили незначительную неисправность.

Об этом стало известно польскому изданию Fact.

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По информации СМИ, вышла из строя бортовая система мониторинга экипажа. Согласно процедурам борт возвращается в Польшу, но он не может перевозить пассажиров.

Второй самолет, прибывший в США как "запасной", согласно инструкции по чрезвычайным ситуациям, будет использован для обратного рейса. Как отмечают авторы издания, проблема в том, что запасной Boeing обладает большей пассажировместимостью, но соответственно меньшей дальностью.

"В этой связи план путешествия несколько меняется. Необходимо будет сделать промежуточную остановку для пополнения запасов топлива. По нашей информации, для этого президентский самолет приземлится на Азорских островах. Это не ставит под сомнение запланированную ранее встречу с главой НАТО Йенсом Столтенбергом. Он состоится в четверг в Брюсселе в завершение президентской поездки", — говорится в сообщении.

Из Варшавы в столицу Бельгии отправят дополнительный самолет.

Как ранее сообщалось, Туск и Дуда совместно посетят США, где встретятся с Байденом.

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