У самолета, летевшего из Таиланда в Москву, прямо во время взлета лопнули колеса (видео)

У самолета, летевшего из Таиланда в Москву, прямо во время взлета лопнули колеса шасси.
У самолета ZF-3604 Azur Air, летевшего из Пхукета в Москву, прямо во время взлета лопнули колеса шасси.
Об этом сообщают российские Telegram-каналы.
Туристов, переживших сердечный приступ, высадили и отправили в гостинницы ждать нового рейса.
Напомним, ранее в московском аэропорту Домодедово произошел казус. Уже во время выруливания самолета у одного из пассажиров якобы взорвался павербанк. Всех людей пришлось эвакуировать.
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