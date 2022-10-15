У Шольца сравнили танки Leopard 2 для Украины с ракетами "Фау-2" нацистов и получили ответ Бундестага: детали

Глава администрации Шольца сравнил танки Leopard с ракетами "Фау-2" нацистов. В правительстве Германии уже успели подвергнуть критике это заявление.

Глава комитета Бундестага по обороне Мари-Агнесс Штрак-Циммерман раскритиковала высказывания руководителя администрации канцлера Германии Вольфганга Шмидта, сравнившего танки Leopard 2 с нацистскими ракетами "Фау-2" в контексте передачи техники Украине.

Об этом пишет германский портал Spiegel.

"Я хотела бы предложить Вольфгангу Шмидту коллегиальное знакомство с оружием. Тогда он быстро поймет, что сравнение с нацистским оружием не только совершенно неуместно, но просто неверно", – заявила Штрак-Циммерман.

На мероприятии в Берлине Шмидт отстаивал позицию правительства не отправлять танки Украине для борьбы против РФ. Он заявил, что на Leopard 2 сейчас надеются так же, как нацисты на ракету "Фау-2" в прошлом столетии.

"Иногда я склонен называть это V2-синдромом у немцев, что существует чудо-оружие, которое, как по волшебству, делает все возможное. А теперь Leopard 2 — это чудо-оружие, которое положит конец войне", – заявил Шмидт.

Отметим, что в нацистской терминологии V2 означает Vergeltungswaffe 2. Дословно это переводится как оружие возмездия. Нацистская Германия многократно применяла его против гражданских целей.

Что известно о военной помощи от Германии

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт 8 октября анонсировала предоставление Украине в общей сложности 100 танков из Греции и Словакии, а также системы ПВО IRIS-T.

Уже 11 октября Министр обороны Алексей Резников сообщил, что Германия передала Украине IRIS-T. Он добавил, что американские ЗРК средней дальности NASAMS "уже уезжают".

ЗРК IRIS-T обладает очень мощными характеристиками, отметили в Воздушных силах ВСУ. Комплекс имеет хорошие радары и ракеты.