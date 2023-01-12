"У Шойгу – две семьи и у Лаврова тоже": Фейгин рассказал, какие отношения в Кремле считают "модными"

Россияне уже не верят, что их чиновники - не коррупционеры, но все еще верят, что их политическая "элита" придерживается традиционных семейных ценностей.

Среди так называемой кремлевской элиты "модно" жить на две семьи. В частности, так живут министр обороны РФ Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Об этом заявил российский юрист, блоггер Марк Фейгин в интервью интернет-изданию "Гордон".

По его словам, в России никто уже не верит, что чиновники Кремля и приближенная к нему "элита" – "не коррупционеры, мошенники и не миллиардеры", но в то же время россияне еще считают, что их чиновники соблюдают традиционные семейные устои.

"Почему тогда все верят, что они придерживаются семейных ценностей, а не прибегают к матримониальным (отношениям – Ред.)? К тому же это – самое безобидное. Ну, Путин – вообще разведенный человек. Сколько, там, жен, нелегальных детей. Там вообще оказывается модно жить на две семьи. У всех две семьи. К тому же это считают нормальным, конвенционным. Ну, я не знаю...У Шойгу — две семьи, у Лаврова — две семьи. Даже его падчерицу и вторую жену в Лондоне лишили имущества и подвели под санкции, если вы следили за этой ситуацией. Там все практически. Даже до самых мельчких (чиновников - Ред.). И это даже такой стиль" – сказал Фейгин.

Напомним, ранее российский юрист Марк Фейгин рассказывал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров — миллиардер с большим состоянием и любовницами.

Также ранее мы рассказывали, как руководитель МИД РФ Сергей Лавров и миллиардер Олег Дерипаска вместе ездили в Японию. В поездке бизнесмена сопровождала эскортница Екатерина Лобанова, а министра – его любовница Светлана Полякова.

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