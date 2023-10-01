У Словакии есть "большие проблемы", чем помощь Украине – пророссийский победитель выборов

Фицо сказал, что его позиция по отношению к Украине не изменилась.

Лидер пророссийской партии "Курс — социальная демократия" (Smer-SD), получившая первое место по количеству голосов на внеочередных парламентских выборах в Словакии, Роберт Фицо заявил, что у его страны есть более важные проблемы, чем Украина.

Об этом Фицо сказал в воскресенье, 1 октября, на пресс-конференции, пишет Reuters.

Экспремьер сказал, что заявил Словакия "имеет большие проблемы, чем Украина", и заверил, что сделает все возможное для начала мирных переговоров между Украиной и РФ, добавив, что его позиция не изменилась.

"Мы считаем, что (ситуация в Украине. – Ред.) является огромной трагедией для всех. Если партии Smer-SD будет поручено сформировать правительство (...), мы сделаем все возможное, чтобы мирные переговоры прошли как можно быстрее", – заявил политик .

Напомним, что в Словакии на выборах, по предварительным подсчетам голосов, победу одержала пророссийская партия экс-премьера Роберта Фицо.

В CNN напомнили, что Фицо не скрывает своих симпатий к Кремлю и обвиняет мифических "украинские нацистов" в том, что они спровоцировали диктатора Путина начать вторжение, повторяя ложные нарративы РФ.

Между тем пророссийский премьер Венгрии Виктор Орбан поздравил своего единомышленника Роберта Фицо с победой на выборах и заявил, что ему "приятно работать с патриотами".

Также глава словацкой партии "Глас", занявшей третье место на выборах, Петер Пеллегрини заявил, что о военной помощи Украине "больше речь не идет".