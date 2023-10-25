У Словакии новое правительство: среди министров — украинофоб и экс-обвиняемый в коррупции

В среду, 25 октября, президент Словакии Зузана Чапутова утвердила новый состав правительства во главе с Робертом Фицо, который стал премьер-министром в четвертый раз в своей политической карьере. Кроме того, что сам новый глава правительства имеет неблагосклонное отношение к Украине, среди других министров тоже есть неоднозначные фигуры.

Об этом сообщает издание iDnes.

Во время церемонии, которая проходила в Президентском дворце в Братиславе, президент Чапутова призвала правительство поддерживать хорошие отношения с соседними государствами, в том числе с Украиной, которая проходит "суровое испытание". Фицо в своей речи сказал, что никогда не возглавлял страну в таком беспорядочном состоянии.

Партия Фицо Smer-SD согласилась сформировать правительственную коалицию с социал-демократическим "Голосом" и националистической Словацкой национальной партией (SNS). Три партии вместе получили 79 из 150 мест в парламенте.

Как сообщает "Европейская правда", в правительстве Фицо на ключевых должностях оказались неблагосклонные к поддержке Киева политики.

В частности, министром иностранных дел Словакии стал Юрий Бланар, называвший войну против Украины "конфликтом между Россией и США", утверждая, что Киев "воюет против собственного народа". Этот украинофоб так же, как премьер-министр Словакии, выступает против поставок в Украину оружия.

Министерство обороны Словакии возглавил Роберт Калиняк – бывший глава МВД, подавший в отставку после убийства журналиста Яна Куцяка. Его ранее также обвиняли в коррупции.

Среди других членов правительства Роберта Фицо СМИ обратили внимание на министра культуры Мартину Шимковичеву, которая сделала 28 ошибок в кандидатском заявлении на 36 строк.

Напомним, на парламентских выборах в Словакии победила партия политика, который хочет перестать помогать Украине во время российской агрессии. Партия Роберта Фицо набрала 24% голосов.

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