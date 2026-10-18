У соглашения Трампа и Путина уже есть новый покупатель: куда еще пойдет российский дизель

Турция / © Associated Press

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Турция планирует закупать часть дизельного горючего, которое Россия будет поставлять на мировые рынки в рамках договоренности с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом заявил министр энергетики Турции Алпарслан Байрактар, пишет Reuters.

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По его словам, соглашение между США и Россией о дизельном топливе имеет важное значение для энергетической безопасности Турции. Анкара отчасти зависит от российских энергоносителей, а также импортирует их из Ирана, Азербайджана и других стран.

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«В последние месяцы, когда у России возникла эта проблема, она ввела ограничения на экспорт дизельного горючего. Теперь они достигли соглашения с Трампом по дизелю. В ходе наших переговоров мы договорились, что часть этого горючего будут поставлять в Турцию», — заявил Байрактар в эфире Kanal 7.

Других подробностей относительно объемов или сроков снабжения он не привел.

В США «разносят» Трампа за подыгрыш РФ

Ранее соглашение Трампа с Путиным по поводу российского дизеля резко критиковали президент Украины Владимир Зеленский, европейские чиновники и часть республиканцев в США.

В США разразился скандал из-за решения президента Дональда Трампа отказаться от усиления давления на Россию в рамках так называемого «закона Грэма». Сенатор-демократ Ричард Блюменталь, один из разработчиков документа, резко раскритиковал это решение в соцсети X, заявив, что оно противоречит позиции большинства американцев, Конгресса и европейских союзников.

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Блюменталь подчеркнул, что действия Трампа не имеют никакого отношения к национальной безопасности США, а являются лишь заискиванием к Владимиру Путину. Сенатор назвал поступок президента «подлым и трусливым» и призвал коллег-республиканцев присоединиться к его осуждению.

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