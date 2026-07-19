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У соседа Украины временно будет другой президент: кто он и повлияет ли это на поддержку Киева
Ранее президент страны под давлением премьера Мадяра подписал поправку, согласно которой лишает его должности досрочно.
Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента страны до избрания нового. В стране вступят в силу новые конституционные изменения, предполагающие досрочное прекращение полномочий Тамаша Шуйока.
Об этом Форстхоффер сообщила у себя на официальной Facebook-странице.
По ее словам, в понедельник, 20 июля, истечет срок полномочий Тамаша Шуйока.
Она пообещала ответственно выполнять «государственную задачу в соответствии с Основным законом и конституционным строем Венгрии с учетом достоинства этой должности и по мере своих знаний и умений».
«В переходный период я приложу все свои усилия для того, чтобы выполнять возложенные на меня задачи взвешенно, беспристрастно и в интересах страны», — подчеркнула она.
Форстхоффер объяснила, что пока будет исполнять обязанности президента, не сможет осуществлять свои права как депутат.
Решение еще не окончательно. Накануне Форстхоффер подала заявление о назначении себя на этот пост заместителю главы Анико Надь. Национальная комиссия решит это 20 июля.
Напомним, по данным СМИ, Венгрия снова заблокировала продвижение Украины в ЕС.