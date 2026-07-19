У соседа Украины временно будет другой президент: кто он и повлияет ли это на поддержку Киева

Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер

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Спикер парламента Венгрии Агнеш Форстхоффер будет исполнять обязанности президента страны до избрания нового. В стране вступят в силу новые конституционные изменения, предполагающие досрочное прекращение полномочий Тамаша Шуйока.

Об этом Форстхоффер сообщила у себя на официальной Facebook-странице.

По ее словам, в понедельник, 20 июля, истечет срок полномочий Тамаша Шуйока.

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Она пообещала ответственно выполнять «государственную задачу в соответствии с Основным законом и конституционным строем Венгрии с учетом достоинства этой должности и по мере своих знаний и умений».

«В переходный период я приложу все свои усилия для того, чтобы выполнять возложенные на меня задачи взвешенно, беспристрастно и в интересах страны», — подчеркнула она.

Форстхоффер объяснила, что пока будет исполнять обязанности президента, не сможет осуществлять свои права как депутат.

Решение еще не окончательно. Накануне Форстхоффер подала заявление о назначении себя на этот пост заместителю главы Анико Надь. Национальная комиссия решит это 20 июля.

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Напомним, по данным СМИ, Венгрия снова заблокировала продвижение Украины в ЕС.

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