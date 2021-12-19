У США есть четыре недели, чтобы остановить вторжение российских войск в Украину — CNN

У США есть четыре недели, чтобы остановить вторжение российских войск в Украину — CNN

РФ ждут жесткие санкции и увеличение военной помощи США в Украине.

Администрация президента США Джо Байдена будет использовать всевозможные инструменты, которые могут предотвратить вторжение России в Украину.

Об этом пишет CNN.

Чтобы не повторить сценария 2014 года, когда США и Европа оказались застигнуты врасплох аннексией Крыма, Джо Байден поручил команде национальной безопасности использовать всевозможные инструменты для сдерживания российской агрессии.

Представители президента США акцентировали, что, в случае продолжения скопления российских войск на границе с Украиной, последствия для Кремля будут гораздо серьезнее, чем в 2014 году. РФ ждут жесткие санкции и увеличением военной помощи США Украине. А это приведет к значительным затратам в российской экономике и ее финансовой системе.

“Санкции, которые мы ввели в отношении России в 2014 году, были в основном направлены на то, чтобы сдержать среднесрочное и долгосрочное развитие конкретных российских государственных компаний, ограничив их доступ к рынкам капитала и технологиям США”, — заявил представитель Белого дома.

Вторжение войск РФ может произойти через несколько месяцев.

“То, что мы делаем, очень продуманно. Но у нас есть всего четыре недели, чтобы это осуществить (предотвратить вторжение, — ред.)”, — отметил CNN один из высокопоставленных чиновников США.

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