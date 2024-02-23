У США нет информации, что Иран передал России баллистические ракеты — Белый дом

Вместе с тем в США не исключают, что такие поставки могли иметь место.

Соединенные Штаты пока не получали информацию о том, что Иран передал России баллистические ракеты для ударов по Украине.

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Об этом заявил координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, Politico.

Он отметил, что США не могут утверждать, что такие поставки не происходили, но пока такой информации нет.

"Мы не видели ни одного подтверждения того, что ракеты действительно переместились из Ирана в Россию. У нас нет оснований полагать, что они не будут доставлены в будущем", — сказал Кирби.

Также Кирби заявил, что в ближайшие дни США введут новые санкции против Ирана в ответ на продажу оружия России для войны против Украины, в том числе ударных БПЛА.

"Мы введем дополнительные санкции против Ирана и координируем дальнейшие варианты ответа с нашими союзниками и партнерами в Европе и других странах", — заявил он.

Напомним, ранее сообщалось, что в ГУР отреагировали на слухи о передаче России ракет из Ирана.

Кроме того, мы ранее информировали, что СБУ поймала предателя, желавшего передать РФ и Ирану тайные разработки в сфере кораблестроения.

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