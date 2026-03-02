У США появился "аналог Shahed": что известно о новых дронах, которые уже использовали в Иране

Впервые фотографии новых дронов США были опубликованы в декабре / © twitter.com/CENTCOM

Реклама

США впервые применили против Ирана новые дальнобойные ударные беспилотники, концептуально похожие на иранские дроны Shahed.

Об этом сообщило Центральное командование Вооруженных Сил США (CENTCOM).

По имеющейся информации, речь идет о системе Low-cost Uncrewed Combat Attack System (LUCAS) - "недорогой беспилотной ударной боевой системе". Часть экспертов называет ее "нелицензионной копией Shahed-136" и предполагает, что разработка могла происходить методом обратной инженерии после изучения обломков иранских дронов.

Реклама

По конструкции LUCAS имеет схожие характеристики: аэродинамическую схему типа "летающее крыло", двигатель внутреннего сгорания и толкательный винт. На фотографиях, которые CENTCOM обнародовал еще в декабре, можно увидеть прямоугольные элементы в верхней части фюзеляжа. Эксперты предполагают, что это могут быть терминалы спутниковой связи.

Официально США подтвердили применение новых беспилотников в боевых условиях, но не раскрывают детали их оснастки. Неизвестно, используются ли коммерческие спутниковые системы или специализированные военные решения.

Наличие спутниковой связи позволяет оператору контролировать полет дрона по всей дистанции. Если беспилотник оборудован камерой, это позволяет вести его в режиме реального времени, корректировать маршрут, обходить районы ПВО и лететь на малых высотах. Из-за этого перехват таких аппаратов значительно усложняется.

Российский опыт

Украинские военные также фиксировали применение подобной технологии со стороны России. В конце 2025 года российские войска начали использовать беспилотники со спутниковыми терминалами, которые закупали за границей в обход санкций.

Реклама

Советник министра обороны Украины Сергей Бескрестнов сообщал, что украинские силы зафиксировали сотни атак с использованием таких систем. По его словам, угроза заключается в том, что это фактически “большой FPV-дрон”, управляемый оператором с территории РФ в режиме реального времени.

В начале 2026 года Минобороны Украины достигло договоренностей с компанией SpaceX по блокированию терминалов спутниковой связи, не внесенных в украинский "белый список". Это ограничило возможности русской армии использовать такие дроны, а также лишило ее стабильной связи на отдельных участках фронта.

Эксперты отмечают, что у России пока нет собственной альтернативы спутниковой сети такого масштаба. Проекты по созданию низкоорбитальной системы связи пока находятся в стадии разработки.

Ставка на дешевые ударные дроны

Идея массового применения дешевых ударных беспилотников ранее активно была использована Ираном и Россией. Такие аппараты не только наносят удары по целям, но и заставляют систему противовоздушной обороны тратить дорогие ракеты.

Реклама

В США этот подход отражен даже в названии LUCAS, где ударение сделано на низкой стоимости. По данным Reuters, цена одного такого дрона может составить около 35 тысяч долларов.

Для их применения американские военные создали специальное подразделение – оперативную группу Task Force Scorpion Strike, развернутую на Ближнем Востоке. Эксперты считают, что массовое использование подобных систем может существенно изменить характер современной войны, в частности, в сфере противовоздушной обороны.

Ранее сообщалось, что в рамках операции "Эпическая ярость" против иранских целей 28 февраля американские военные впервые использовали украинскую тактику применения дронов. Американские военные в ходе операции в Иране применили недорогие ударные беспилотные летательные аппараты одноразового использования. Впервые такую тактику использовали Силы обороны Украины для противостояния полномасштабному вторжению РФ.

Напомним, президент США считает, что совместные с Израилем атаки планируют наносить еще четыре недели. Дональд Трамп заявил, что Америка уже перевыполнила цели, ликвидировав не только верховного лидера аятолла Хаменеи, но и десятки чиновников из иранской верхушки.

Реклама

Также Владимир Зеленский объяснил, повлияет ли обострение на Ближнем Востоке на поставки оружия Украине.

Кроме того, Владимир Зеленский в разговоре с Bloomberg заявил, что Украина готова направить своих лучших специалистов по противодействию иранским дронам на Ближний Восток.