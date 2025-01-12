У станции "Академик Вернадский" родилось около тысячи птенцов пингвинов (видео)

У станции "Академик Вернадский" родилось около тысячи пингвинят. В части гнезд еще остаются яйца, так что количество птенцов будет расти. Но большинство семей имеют уже по два малыша.

Об этом пишет Национальный Антарктический научный центр.

"Они сейчас очень разные: некоторые только вылупились, а некоторые уже большие и размером почти как их родители", — рассказал биолог 29-й УАЭ Светозар Давиденко.

На видео можно увидеть, как происходит процесс кормления. После того, как птенец просит поесть, взрослый пингвин "поставляет" частично переваренную еду (прежде всего это криль) из пищевода к клюву, а детеныш оттуда ею лакомится.

У станции "Академик Вернадский" родилось около тысячи птенцов пингвинов

Ранее говорилось, что на острове Галиндез зафиксировано уже почти 4 тысячи субантарктических пингвинов. Ежегодно их количество растет, и птицы все чаще занимают окрестности станции "Академик Вернадский".

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