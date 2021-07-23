У столицы Словакии загорелся свалка шин: на несколько городков распространился едкий запах

У столицы Словакии загорелся свалка шин: на несколько городков распространился едкий запах

Занялось в ста километрах от Братиславы.

Свалка старых шин занялось в ста километрах от словацкой Братиславы.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 23 июля.

Также читайте Автобус сгорел дотла: в Италии водитель героически спас 25 школьников от пожара

На место прибыла сотня пожарных и волонтеров с тремя десятками единиц различной техники. Впрочем, справились только через пол суток, ведь резину потушить очень трудно. Кроме того, огонь перекинулся и на соседнее поле.

Едкий запах распространился на все соседние города. Их жителям посоветовали закрыть окна. Причина возгорания пока неизвестна.

Новости мира: в ста километрах от Братиславы загорелась свалка старых шин

Как сообщалось, на Шри-Ланке горел контейнеровоз "MV X-Press Pearl", который стоял на якоре в 18 километрах к юго-западу от Коломбо. В результате пожара на побережье острова вымыло тонны пластика с судна. Власти называют ситуацию крупнейшим загрязнением пляжей страны в истории.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку