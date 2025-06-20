У Трамп нет "ни воли, ни стратегии": Годжес оценил вероятность удара США по Ирану

Президент США Дональд Трамп не осмелится нанести удар по Ирану / © Associated Press

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Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, генерал-лейтенант армии США в отставке Бен Годжес выразил сомнения в способности и решительности американского президента Дональда Трампа нанести удар по Ирану. По его мнению, лидер государства не имеет ни уверенности в стопроцентном успехе, ни стратегического видения дальнейших шагов.

Об этом он сказал в эфире телемарафона в слоте "1+1".

Годжес считает, что президент США не сможет просто так отдать приказ нанести удар по Ирану, поскольку он «на сто процентов не уверен, что ему это удастся, если он попробует». Более того, по словам генерала, у президента «нет воли или основания для того, чтобы взять на себя ответственность и пойти хоть на какой-то риск».

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«И он вот так, как говорится, завис в этом состоянии, он не имеет стратегического представления о том, что будет дальше. Ну, бомбим, а дальше что будет? И для чего все это?», — заметил генерал.

Годжес также подчеркнул, что хотя известно об обогащенном уране в Иране, никто не знает, как его убрать оттуда или по крайней мере разоблачить его точное расположение в контексте ядерной программы.

Генерал также считает, что США «не могут участвовать» в сворачивании ядерной программы Ирана, потому что президент США не понимает, как это сделать, и не знает, будет ли это вообще происходить».

Напомним, Иран сделал заявление о переговорах о прекращении огня. В Тегеране подчеркнули, что не будут вести никаких переговоров с кем-либо на фоне израильских атак.

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