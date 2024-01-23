У Трампа большие проблемы: почему его участие в выборах "пахнет" поражением — аргументы Politico

Дональд Трамп испытывает проблему независимо от того, что произойдет в Нью-Гэмпшире во вторник, 23 января, вечером: существует целый пласт республиканского электората и значительная часть независимых, которые, похоже, твердо решили не голосовать за него в ноябре, если он станет кандидатом.

Об этом пишет Politico.

Эта проблема стала очевидной во время опросов накануне кокусов в Айове, когда опрос избирателей в этом штате, проведенный NBC News/Des Moines Register/Mediacom, показал, что 43% сторонников Никки Гейли заявили, что они поддержат президента Джо Байдена, а не Трампа. И эта динамика стала особенно заметной, когда на этой неделе кампания переместилась в Нью-Гэмпшир.

“Я не могу голосовать за Трампа. Он мошенник. Он слишком коррумпирован, — сказал 64-летний Скотт Симеоне, независимый избиратель из Амхерста, поддерживавший Трампа в 2016 и 2020 годах. — Я голосовал за него и не понимал, что он настолько коррумпирован”.

Какие проблемы ждут Трампа

Первоначальные выборы могут создать внутрипартийные разногласия, которые в определенный момент кажутся невозможными для преодоления. В 2008 году блок поклонников Хиллари Клинтон начал движение PUMA (Party Unity My Ass), как угрозу никогда не поддерживать Барака Обаму после тех болезненных праймериз. Поклонники Берни Сандерса пообещали никогда не поддерживать Клинтон восемь лет спустя. В 2016 году Трамп сам столкнулся с противодействием своей номинации вплоть до самого съезда.

Но 2024 отличается. Трамп не выступает перед избирателями как кандидат, впервые баллотирующийся. Он — известная величина, оцениваемая электоратом не столько за проведение текущей кампании, сколько за время пребывания в должности. И это, как предупреждают политические ветераны, значительно усложняет ему задачу вернуть людей, которых он оттолкнул, в том числе тех, кто когда-то был готов голосовать за республиканцев.

Данные подтверждают мнение о том, что бывшего президента ждут проблемы. Еще до опроса в Айове опрос, проведенный New York Times совместно с Сиенским колледжем, показал, что — включая независимые, которые говорят, что склоняются к одной партии, а не к другой — Байден имеет несколько большую поддержку среди демократов и независимых, склонных к демократов (91%), чем Трамп среди республиканцев и независимых, склонных к Республиканской партии (86%).

Это далеко не большинство республиканцев, готовящихся поддержать Трампа в ноябре. Но в случае близких выборов этого может быть достаточно, чтобы склонить чашу весов в пользу демократов. Как минимум это большая ответственность для Республиканской партии, если партия, как ожидается, протолкнет Трампа как своего кандидата.

"Несомненно, подняться на эту гору будет чрезвычайно сложно", — сказал губернатор Нью-Гэмпшира Крис Сунуну, сторонник Гейли, когда журналисты спросили его о шансах партии на победу в Нью-Гэмпшире на всеобщих выборах с Трампом во главе списка, отвечая на вопросы POLITICO. “И он это уже доказал. Он проигрывал раньше, и согласно опросам, на этот раз он проигрывает еще больше”.

"Он меня пугает"

Шон Ван Англен, известный и ранний поклонник Трампа в штате, который теперь планирует голосовать за Гейли 23 января, сказал, что если Трамп станет кандидатом, ему, возможно, придется вычеркнуть эту строчку в своем ноябрьском бюллетене.

«Я не думаю, что смогу проголосовать за Трампа, – сказал он. — Я голосую на каждых выборах, я никогда не оставлял пустую строчку в бюллетене. И, возможно, придется в этот раз”.

Такие настроения не были редкостью среди республиканцев на этой неделе, особенно среди избирателей, пришедших на встречу с Гейли, бывшей госпожой послом США в ООН.

Он мне нравился. Но сейчас он меня просто пугает. Все, кто когда-либо работал на него, больше не работают”, — сказала Лиза Трейси из Салема. Если бы дело дошло до Байдена против Трампа, она сказала: "Я бы пошла с Байденом".

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Трамп "стекает кровью"

Эти проблемы не уникальны для республиканцев. Сам Байден сражается с Демократической партией, где часть избирателей разочаровалась в нем и или склоняется к кандидату от третьей партии, или угрожает проголосовать за него, или остаться дома в ноябре.

"Мы должны продолжать показывать, что не может быть просто двух партий, с которыми никто не соглашается", — сказала Мишель Грин, 34-летняя зарегистрированная независимая кандидатка из Портсмута, штат Нью-Гэмпшир, которая в воскресенье, 21 января, встречалась в Хэмптоне с депутатом Дином Филлипсом (штат Миннесота), бросающим вызов президенту на праймериз.

Грин сказала, что это "безусловно вызывает беспокойство", что кандидат от третьей партии может оттянуть голоса у Байдена в ноябре. Но она также не уверена, что проголосует за Байдена снова, после того, как поддержала его в 2020 году в матче-реванше между Байденом и Трампом, добавив, что она "морально не может поддержать меньше двух зол".

То, насколько велики эти группы недовольных избирателей, может иметь большое значение для определения следующего президента. Но есть признаки того, что, по крайней мере, среди независимых, Трамп истекает кровью.

Согласно опросу New York Times совместно с Сиенским колледжем, проведенным в прошлом месяце, Байден опередил Трампа среди всех независимых опрошенных — 50% против 38%.

На короткой пресс-конференции в субботу, 20 января, перед тем, как Трамп вышел на сцену на митинге, главный советник бывшего президента Крис ЛаСивита уменьшил цифры из Айовы. Спикер кампании не ответил на просьбу о комментарии.

Но на мероприятиях по всему штату в течение последней недели суррогаты Трампа отмечали необходимость примирения республиканцев, изображая президентство Байдена как экзистенциальную угрозу.

Сунуну, со своей стороны, заявил, что готов поддержать Трампа, если он станет флагоносцем партии. Хотя Байден является "достойным человеком", сказал Сунуну, "его команда очень плохая".

Но его аргументация была заметна тем, что она прозвучала под давлением. Сунуну разговаривал с избирателем, загнавшим его в угол, пока он вытирал снег со своей машины на парковке перед митингом Гейли. Этот избиратель хотел знать, как он мог развернуться и проголосовать за Трампа после того, как он так открыто критиковал его правление. С ним согласились и другие участники мероприятия.

81-летний Кертис Торнбруг, независимый избиратель из Ринджа, голосовал за Барри Голдуотера, Боба Доула и обоих Бушей, а затем дважды за Обаму и Байдена в 2020 году (он не сказал, как он голосовал в 2016 году). Он готов был поддержать Гейли в 2024 году, но не видел себя на стороне Трампа.

«Я не могу найти ничего хорошего, чтобы сказать, а я стараюсь, – объяснил он. – Он опасен, и люди вокруг него тоже”.

79-летний Форбс Фармер, независимый от Ринджа, также пришел на мероприятие, чтобы лично пообщаться с Гейли. Он сказал, что склоняется к тому, чтобы поддержать ее, если она будет баллотироваться против Байдена в ноябре.

Мог ли он поддержать Трампа, если бы тот победил?

“Нет, никогда, – сказал Фармер. – Я ненавижу Трампа”.

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