У Трампа дали новый прогноз, когда закончится война в Украине

В команде Трампа уверены, что даже после обещания завершить войну через 24 часа, реальные сдвиги произойдут не скоро.

В команде новоизбранного президента США Дональда Трампа считают, что значительного прогресса в решении войны России против Украины не следует ожидать по крайней мере в течение 6 месяцев.

Об этом пишет The Washington Post.

В материале отмечается, что во время своей президентской кампании Дональд Трамп обещал завершить войну через 24 часа, а его посланник по вопросам Украины и России Кит Келлог надеялся найти решение за 100 дней.

Некоторые советники считают, что значительных сдвигов в разрешении конфликта не будет, по крайней мере, следующие шесть месяцев.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сообщил своему окружению, что он планирует в ближайшие месяцы посетить Китай. Представители Трампа и Си Цзиньпина уже обсудили возможную личную встречу

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