У Трампа есть только один механизм для приближения окончания войны в Украине: политолог назвал его

Дональд Трамп / © AP News

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Администрация Трампа может приблизить завершение войны России против Украины только посредством давления на Москву из-за санкций РФ и поддержки Киева.

Такое мнение высказал политолог, эксперт по стратегическим коммуникациям Юрий Богданов в проекте Украинский фокус. Утро» на Slawa.TV и «Эспрессо».

По его словам, последние заявления Путина свидетельствуют, что тот не заинтересован в окончании войны. Он рассчитывает на капитуляцию Украины как единственный для себя приемлемый сценарий.

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«У Трампа действительно только один механизм приблизить завершение войны в Украине — это давить на Россию, потому что есть один субъект — Путин, который не хочет завершения войны, не хочет переговоров и хочет, чтобы Украина капитулировала. И это его единственный приемлемый сценарий», — подчеркнул политолог.

Однако он сомневается, что Трамп согласится на этот шаг.

«Мы знаем, что позавчера он говорил по телефону с Путиным, и что произошло после этого — еще один зверский удар по Киеву, в том числе по историческому наследию. Пострадала куча исторических зданий, которые старше Москвы и России на века. И это очередное свидетельство того, что на сегодняшний день Путин все еще рассчитывает на запугивание и террор», — отметил он, утверждая, что «мир не близок».

Богданов считает, что Путин будет воевать, пока он верит в победу РФ, но Трамп может «добиться завершения войны, усилив санкции против России. Это единственный действенный инструмент».

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Когда закончится война в Украине — прогнозы

В Германии заговорили о «окне для дипломатии» о мире в Украине. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что впервые появляются сигналы возможного запуска дипломатических процессов по окончании войны в Украине. По его мнению, Киев находится в «новой позиции силы», пока Россия не достигает военных целей на фронте.

Между тем, у Зеленского подчеркнули, что завершить войну Путина возможно только путем системного и максимально жесткого давления на Москву. Нужна настоящая изоляция РФ от глобальных рынков и усиление военного давления.

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