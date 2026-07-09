У Трампа готовятся к боям за Ормузский пролив — инсайд от Axios

Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа готовится к возможному многодневному или даже многонедельному обмену ударами с Ираном из-за ситуации в Ормузском проливе.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

По словам собеседников издания, продолжительность и масштабы военной кампании будут определяться тем, продолжит ли Иран атаки на торговые суда в Ормузском проливе.

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По словам американского чиновника, нынешняя эскалация связана с недовольством части иранского руководства, считающего, что меморандум о взаимопонимании с США не принес Тегерану ожидаемых преимуществ.

Собеседник издания отметил, что замороженные иранские активы остались недоступными, поскольку Тегеран не выполнил часть обязательств, предусмотренных договоренностями по ядерной программе.

«Часть иранского руководства была недовольна всем этим. Они начали стрелять, и мы решили, что пора дать им отпор. Это процесс. У нас есть терпение. Если мы чувствуем, что не получаем желаемого соглашения, мы не будем его заключать», — цитирует Axios американского чиновника.

Война в Иране — последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании с Ираном, заключенный для прекращения войны, закончился.

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«По-моему, все кончено. Я больше не хочу иметь с ними дело», — сказал Трамп, отвечая на вопросы журналистов, считает ли он прекращение огня завершенным и меморандум о взаимопонимании мертвым.

По словам президента США, американские удары стали ответом на атаки Ирана на суда.

Соединенные Штаты начали новый раунд военных ударов против Ирана и отменили ключевое освобождение от санкций по продаже иранской нефти, обвинив Тегеран в нападении на коммерческие суда в Ормузском проливе, чем поставили под угрозу хрупкое перемирие.

Из-за войны между США и Ираном мир потерял около 13% поставок нефти, и в итоге цены взлетели с 60 до 100 долларов за баррель. Однако мрачные прогнозы скачка до 200 долларов не оправдались. Из-за закрытия пролива крупнейшие производители нефти в Персидском заливе вынуждены были сократить добычу почти на 45%, свидетельствуют данные IEA.

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Мир потребляет чуть более 100 млн баррелей нефти в день. Саудовская Аравия до войны добывала более 10 млн., столько же поставляли на трех Ирак, Кувейт и ОАЭ, а Иран продавал 3,5 млн.

В мае из этих 24 млн баррелей на мировой рынок из Персидского залива попадало уже менее 14 млн, преимущественно по нефтепроводам в обход заблокированного пролива.

Предотвратить масштабный кризис позволила не только невиданная распродажа резервов.

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