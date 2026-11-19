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У Трампа хотели взять под контроль территорию ещё одной страны — Reuters
Предварительные переговоры по одному из регионов Гайаны велись по прямому указанию Белого дома.
Представитель администрации президента США Дональда Трампа предложил Гайане рассмотреть возможность передачи части своей территории соседней Венесуэле. Речь идет о богатом природными ресурсами регионе Эссекибо, на который претендует Каракас. Это предложение шокировало гайанских чиновников, после чего Вашингтону пришлось заверить их, что позиция США в отношении государственной границы не изменилась.
Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ситуацией.
По данным агентства, руководитель отдела политического планирования Государственного департамента США Джереми Левин в ходе встреч с представителями Гайаны и Венесуэлы поднимал вопрос о возможном урегулировании территориального спора. В частности, речь шла о варианте установления частичного контроля Венесуэлы над регионом Эссекибо, который охватывает западные две трети территории Гайаны.
Во время встречи в Вашингтоне в сентябре Левин предложил гайанской стороне помощь в организации переговоров с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. По словам источников Reuters, его заявления вызвали настолько сильную обеспокоенность, что представители Гайаны обратились за разъяснениями к другим должностным лицам Госдепартамента.
В Государственном департаменте США заявили, что ведомство регулярно получает различные предложения по вопросам внешней политики от посторонних лиц, однако его позиция в отношении границы между Венесуэлой и Гайаной не изменилась.
Сам Левин подтвердил агентству Reuters, что вел предварительные переговоры с представителями обоих государств. По его словам, это происходило по прямому указанию Белого дома после обращения Родригеса к Трампу с просьбой об американском посредничестве.
Конфликт вокруг Эссекибо
Венесуэла уже более 180 лет предъявляет претензии на Эссекибо — территорию, богатую золотом, алмазами и бокситами. Проблема обострилась после обнаружения в 2015 году значительных запасов нефти у побережья Гайаны. В 2018 году Гайана передала территориальный спор на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.
Ситуация приобрела новое измерение после американской операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале 2026 года. После этого отношения Вашингтона с правительством Родригеса значительно потеплели, а Соединённые Штаты усилили своё влияние на Каракас.
По информации Reuters, Левин, покинувший Госдепартамент в конце октября, утверждает, что выполнял поручения Белого дома и отчитывался о результатах контактов перед руководством ведомства. Он также опроверг утверждения о том, что действовал без разрешения администрации Трампа.
Напомним, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о подготовке острова к возможной военной агрессии со стороны Соединённых Штатов. На фоне обострения отношений с Вашингтоном кубинские власти усиливают военную подготовку и проводят общенациональные оборонные мероприятия.