Дональд Трамп / © Associated Press

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Представитель администрации президента США Дональда Трампа предложил Гайане рассмотреть возможность передачи части своей территории соседней Венесуэле. Речь идет о богатом природными ресурсами регионе Эссекибо, на который претендует Каракас. Это предложение шокировало гайанских чиновников, после чего Вашингтону пришлось заверить их, что позиция США в отношении государственной границы не изменилась.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на трех собеседников, знакомых с ситуацией.

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По данным агентства, руководитель отдела политического планирования Государственного департамента США Джереми Левин в ходе встреч с представителями Гайаны и Венесуэлы поднимал вопрос о возможном урегулировании территориального спора. В частности, речь шла о варианте установления частичного контроля Венесуэлы над регионом Эссекибо, который охватывает западные две трети территории Гайаны.

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Во время встречи в Вашингтоне в сентябре Левин предложил гайанской стороне помощь в организации переговоров с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес. По словам источников Reuters, его заявления вызвали настолько сильную обеспокоенность, что представители Гайаны обратились за разъяснениями к другим должностным лицам Госдепартамента.

В Государственном департаменте США заявили, что ведомство регулярно получает различные предложения по вопросам внешней политики от посторонних лиц, однако его позиция в отношении границы между Венесуэлой и Гайаной не изменилась.

Сам Левин подтвердил агентству Reuters, что вел предварительные переговоры с представителями обоих государств. По его словам, это происходило по прямому указанию Белого дома после обращения Родригеса к Трампу с просьбой об американском посредничестве.

Конфликт вокруг Эссекибо

Венесуэла уже более 180 лет предъявляет претензии на Эссекибо — территорию, богатую золотом, алмазами и бокситами. Проблема обострилась после обнаружения в 2015 году значительных запасов нефти у побережья Гайаны. В 2018 году Гайана передала территориальный спор на рассмотрение Международного суда ООН в Гааге.

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Ситуация приобрела новое измерение после американской операции по захвату бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале 2026 года. После этого отношения Вашингтона с правительством Родригеса значительно потеплели, а Соединённые Штаты усилили своё влияние на Каракас.

По информации Reuters, Левин, покинувший Госдепартамент в конце октября, утверждает, что выполнял поручения Белого дома и отчитывался о результатах контактов перед руководством ведомства. Он также опроверг утверждения о том, что действовал без разрешения администрации Трампа.

Напомним, президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил о подготовке острова к возможной военной агрессии со стороны Соединённых Штатов. На фоне обострения отношений с Вашингтоном кубинские власти усиливают военную подготовку и проводят общенациональные оборонные мероприятия.

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