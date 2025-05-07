Дональд Трамп / © Associated Press

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Администрация президента США Дональда Трампа в начале 2025 года обратилась с призывом к правительству Украины принять на свою территорию неустановленное количество лиц, депортированных из США, являющихся гражданами третьих стран.

Об этом пишет Washingtonpost.

Согласно документам, попавшим в издание, предложение было передано в конце января высокопоставленным американским дипломатом. В нем говорилось о размещении иностранных граждан на территории Украины, несмотря на полномасштабное вторжение России и отсутствие работающих аэропортов из-за постоянных ракетных обстрелов.

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Проанализировав документы, журналисты отмечают, что представитель украинской стороны проинформировал посольство США, что правительство ответит после формирования своей позиции. Какова была реакция официального Киева, в документах речь не идет.

Подобные предложения были также направлены и другим странам. По информации издания, Украина не принимала ни одного из иностранцев, депортированных из США, и нет оснований полагать, что Киев рассматривал эту инициативу всерьез.

Два украинских чиновника на условиях анонимности подчеркнули, что вопрос не обсуждался на уровне правительства. По словам одного из них, ему ничего не известно о каких-либо политических требованиях США по этому вопросу.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что «постоянное взаимодействие с иностранными правительствами» является «ключевым для противодействия незаконной миграции и защиты американских границ». В то же время ведомство переадресовало запросы относительно содержания предложения Украине Министерству национальной безопасности США (DHS), которое не предоставило комментариев.

Издание также обращает внимание, что «еще до выборов 2024 Трамп неоднократно выражал готовность использовать зависимость Украины от американской военной помощи для давления на Киев. После его вступления в должность в январе 2025 года соответствующая риторика усилилась».

Напомним, Дональд Трамп заявил, что главной угрозой для страны является не Владимир Путин, а мигранты, наркобароны и другие уголовные элементы, незаконно пересекающие границу.