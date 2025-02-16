У Трампа хотят вернуть на работу сотрудников службы ядерной безопасности, но не могут их найти — NBC

В Белом доме отменили собственное решение об увольнении некоторых сотрудников службы ядерной безопасности, но не могут связаться с ними.

Об этом информирует NBC News.

Журналисты пишут, что должностные лица Национального управления по ядерной безопасности попытались сообщить некоторым сотрудникам, уволенным накануне, что теперь их хотят возобновить на работе, но не смогли этого сделать из-за отсутствия новых контактных данных.

"Письма об увольнении некоторых сотрудников NNSA, находящихся на испытательном сроке, отменяют, но у нас нет должного способа связаться с этим персоналом", — говорится в сообщении NNSA.

Издание пишет, что речь идет о лицах, которые были уволены в четверг и потеряли доступ к своим учетным записям федеральной правительственной электронной почты.

NNSA, которое входит в состав Министерства энергетики и контролирует ядерный запас страны, упустило возможность связаться с сотрудниками и просит их напрямую связаться с руководством.

"Пожалуйста, поработайте со своими руководителями, чтобы отправить эту информацию (только что вы ее получите) на личные контактные адреса электронной почты людей", — говорится в письме.

Ранее сообщалось, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа уволили более 300 сотрудников из Национального управления ядерной безопасности.

Мы ранее информировали, что американский атомный авианосец столкнулся с грузовым судном под флагом Панамы.

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