У Трампа идут еще на одну шокирующую уступку Путину: санкции — только начало

Танкер (иллюстративное фото) / © скриншот с видео

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Администрация президента США Дональда Трампа позволяет продавать находящиеся под санкциями отдельные танкеры, чтобы после переоборудования они могли законно перевозить нефть, которая не подпадает под ограничение.

Об этом заявил министр энергетики США Крис Райт во время мероприятия Citadel Securities в Нью-Йорке, передает Bloomberg.

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По его словам, американские власти сотрудничают с инвесторами, которые покупают простаивающие, подсанкционные суда, модернизируют их и возвращают в легальный нефтяной флот.

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«Мы собираемся перевести часть кораблей из того, что я называю "флотом злодеев", к "флоту добродетей". Они больше не будут перевозить находящуюся под санкциями нефть», — заявил Райт.

Он подчеркнул, что речь идет не о простом снятии санкций с танкеров, перевозивших нефть из России, Ирана или других подсанкционных стран. Для судов предусмотрена отдельная процедура согласования, после которой они смогут обрести законный статус.

«Мы переоборудоваем теневые танкеры в легальные. Снятие санкций не планируется», - сказал министр.

США хотят увеличить количество танкеров

По оценке Райта, в глобальный «теневой флот» входит около 1600 подсанкционных судов. В Белом доме рассчитывают, что новая схема впоследствии позволит вернуть в легальный рынок десятки или даже сотни танкеров.

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Такой шаг происходит на фоне перебоев с нефтяными поставками из-за войны в Иране и фактического закрытия Ормузского пролива. Из-за рисков транспортировки стоимость доставки нефти из Персидского залива в Восточную Азию стала более чем в шесть раз выше, чем до конфликта.

По данным Signal Ocean, более 40% мирового флота крупных танкеров для перевозки сырой нефти сейчас находятся в Персидском заливе или в нескольких днях плавания от нее.

Напомним, ранее ТСН.ua сообщал, что Иран заявил о готовности открыть Ормузский пролив за шесть дней при условии выполнения требований США. Безопасность судоходства в этом районе имеет немаловажное значение для мировых поставок нефти.

У Трампа снова объяснили договоренности с Россией

Райт также прокомментировал решение администрации Трампа сотрудничать с Владимиром Путиным по возвращению российского дизельного горючего на мировые рынки.

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По словам Министра, в Вашингтоне рассматривают это как возможный стимул для Москвы изменить свое поведение и двигаться к завершению войны против Украины.

«Они могут завершить конфликт в Украине. Это был бы настоящий плюс. Они могли бы достичь энергетического перемирия с украинцами и восстановить свои нефтеперерабатывающие заводы или сократить потребление дизельного горючего для ведения боевых действий», - заявил Райт.

Он добавил, что если у России будет избыток дизельного топлива в результате таких шагов, его можно будет поставлять на мировой рынок.

В США объясняли отмену новых санкций против России

Ранее министр энергетики США Крис Райт защитил решение Дональда Трампа отменить новые санкции и пошлины против России. По его словам, в Вашингтоне рассматривают этот шаг как стимул для Москвы двигаться к завершению войны, а не как экономический спасательный круг для РФ.

«Это только пряник, призванный помочь прекратить войну. Это не экономическая поддержка России», – заявил Райт.

Трамп подписал указ об отмене новых ограничений за два дня до того, как они должны вступить в силу. Решение подвергли критике в Украине и часть американских законодателей. Владимир Зеленский назвал его «неправильным» и заявил, что оно «безусловно выгодно только россиянам».

Сенатор Дарлин Грэм также выступила за продолжение давления на Москву, заявив, что не доверяет Путину и России.

В США раскритиковали отказ Трампа от усиления давления на РФ

Решение Трампа также вызвало резкую реакцию сенатора-демократа Ричарда Блюменталя, одного из разработчиков так называемого «закона Грэма».

Он заявил, что отказ от усиления давления на Россию противоречит позиции части Конгресса и европейских союзников, а сам шаг назвал «подлым и трусливым». Блюменталь также призвал республиканцев присоединиться к критике президента.

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