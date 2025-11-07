"У Трампа лопнуло терпение": эксперт объяснил, почему США перешли к жестким санкциям

Трамп и Путин / © ТСН.ua

У Дональда Трампа «лопнуло терпение» вести диалог с Москвой. Как отметил эксперт, Владимир Путин лишь имитировал готовность к переговорам, не предпринимая реальных шагов. Теперь Трамп перешел к жестким санкциям против нефтяных компаний РФ.

Об этом в эфире 24 Канала рассказал руководитель аналитического отдела Центра контент-анализа Сергей Стуканов.

Эксперт отметил, что в течение весны и лета Дональд Трамп неоднократно давал Москве шанс сесть за стол переговоров. После любых таких контактов американский лидер отозвал свои угрозы, надеясь, что Россия начнет действовать конструктивно.

Кремль же только имитировал готовность к сотрудничеству, но реальных шагов не делал.

«Трампа явно лопнуло терпение, несколько раз он давал Путину еще две или три недели, говорил, что вот-вот введет санкции, но снимал угрозы после контактов с россиянами», — сказал Сергей Стуканов.

Такие эпизоды повторялись несколько раз и наконец убедили президента США изменить подход.

После нескольких безрезультатных раундов консультаций Трамп перешел к конкретным шагам. Он принял решение о введении первых серьезных санкций против российских нефтяных компаний. Также он открыл возможность продажи оружия союзникам по НАТО, поддерживающим Украину.

После введения ограничений Трамп заявил, что будет ждать шесть месяцев, пока они начнут давать результат, и уже сейчас отмечает их действенность.

«Во время каждой встречи с журналистами Трамп подчеркивает, что санкции действуют: Турция уже покупает нефть не у российских компаний, а китайские фирмы задумываются, стоит ли сотрудничать с подсанкционными компаниями», — отметил Стуканов.

Чего Трамп ждет от Путина

В последние недели Трамп сосредоточил внимание на внутренних делах США, но продолжает контролировать тему отношений с Москвой. На фоне заявлений Виктора Орбана о возможном саммите в Будапеште президент США четко показывает, что ожидает от России конкретных шагов, а не новых обещаний.

«Трамп дал россиянам несколько шансов, но сейчас говорит: вы не хотите действовать конструктивно, поэтому мы действуем иначе», — сказал Стуканов.

По его словам, цель Трампа теперь — увидеть реальные изменения в поведении Кремля. Любые новые контакты с Путиным возможны только тогда, когда Россия покажет готовность к конструктивным решениям, а не продолжит затягивать процесс.

Напомним, президент РФ Владимир Путин назвал новые введенные 22 октября санкции США против его страны «недружественным актом» и попыткой давления, не способствующей укреплению российско-американских отношений.

В свою очередь , Зеленский заявлял, что санкции США, введенные президентом Дональдом Трампом, являются прямым сигналом Путину: либо садиться за стол переговоров, либо готовиться к получению Украиной дальнобойного оружия. Зеленский объяснил, что Трамп таким образом показывает Путину, что «окно открыто», намекая на возможную передачу Киеву ракет «Томагавк» в случае отказа от переговоров.