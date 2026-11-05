У Трампа могут отобрать любимые «игрушки»: что произошло после разгрома республиканцев

Пит Гегсет / © Associated Press

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Победа демократов на промежуточных выборах в Конгресс США поставила под угрозу масштабные оборонные проекты Дональда Трампа. В частности, под вопросом оказались финансирование Золотого купола, Золотого флота и реализация оборонного бюджета на 1,5 триллиона долларов. Проблемы могут возникнуть и у министра обороны Пита Гегсета.

Об этом сообщает Axios.

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Как отмечает издание, результаты выборов существенно усложнили реализацию планов Белого дома в сфере национальной безопасности.

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Ранее республиканцы рассчитывали финансировать масштабные оборонные инициативы с помощью специальной бюджетной процедуры, позволяющей принимать определенные решения простым большинством голосов.

Однако после победы демократов использование этого механизма в ближайшие месяцы стало маловероятным, а после начала работы нового Конгресса фактически недоступным для республиканцев без поддержки оппонентов.

Какие военные проекты Трампа оказались под угрозой

Аналитики оборонного сектора сомневаются, что администрации удастся реализовать запланированный оборонный бюджет в объеме 1,5 триллиона долларов.

В исследовательском подразделении TD Cowen предупредили, что амбициозные инициативы президента могут столкнуться с серьезными ограничениями.

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«Проекты, продвигаемые Трампом, обречены на провал», — говорится в аналитической записке.

В частности, эксперты прогнозируют сокращение возможностей для реализации "Золотого купола", "Золотого флота" и других ключевых проектов Белого дома.

Эксперт по оборонному бюджету Американского института предпринимательства Тодд Гаррисон также не ожидает, что действующий состав Конгресса успеет принять необходимые бюджетные решения.

По его мнению, финансирование оборонного ведомства, вероятно, будет продолжено по временной схеме до следующего года.

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«Все они находятся под угрозой. В общем, я ожидаю, что с оборонным бюджетом ничего не произойдет», — отметил Гаррисон.

Гегсету могут угрожать расследование и импичмент

Отдельной проблемой для администрации стала война с Ираном, которая длится уже более полугода.

По оценке Axios, после изменения политического баланса в Конгрессе количество парламентских расследований по действиям администрации и Пентагона может существенно возрасти.

Более того, законодатели от обеих партий, в частности демократ Пэт Райан и республиканец Томас Масси, уже выступали с предложениями по импичменту министра обороны Пита Гегсета.

Сенатор-демократ Кирстен Гиллибранд заявила Axios, что глава Пентагона должен ответить за свои решения.

«Хаотическое и некомпетентное руководство министра Гегсета ослабило Америку и сделало ее менее безопасной. Теперь ему придется за это ответить», – заявила она.

В то же время Дональд Трамп заверил, что не планирует увольнять Гегсета.

"Нет, я думаю, он отлично выполняет свою работу", - сказал президент США журналистам.

Республиканцы потеряли влиятельных союзников в Конгрессе

Ситуацию для Пентагона усложняет и поражение ряда республиканцев, игравших важную роль в распределении оборонных средств.

В частности, сенатор Сьюзен Коллинз, возглавлявшая Комитет по ассигнованиям, уступила демократу Трою Джексону в штате Мэн.

В Южной Каролине Дарлин Грэм проиграла Энни Эндрюс, а конгрессвумен Джен Кигганс в Виргинии уступила Элейн Лурии.

По состоянию на середину дня еще несколько влиятельных республиканцев, среди которых Роб Виттман, Майк Тернер, Скотт Дежарле и Джефф Кренк, отставали от демократических соперников.

В результате администрация Трампа рискует столкнуться не только с бюджетными ограничениями, но и с усиленным контролем деятельности Пентагона.

«Люди ожидают, что будут расследования, будет надзор и все остальное. И, безусловно, это повлияет», — отметил партнер консалтинговой компании Clark Street Associates В. Дж. Сахи.

В то же время он подчеркнул, что насколько серьезными окажутся последствия для военных программ Трампа пока неизвестно.

Трамп пригрозил новыми ударами по Ирану

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил нанести Ирану «сокрушительный удар». В ходе митинга 1 ноября он заявил, что пока воздерживается от новой атаки, поскольку хочет избежать человеческих жертв.

Ранее Трамп сообщил, что Вашингтон рассматривает удары по одному или двум объектам в Иране. По данным Axios США и Израиль подготовили план масштабной военной операции, потенциальными целями которой могут стать иранское руководство, энергетическая и ядерная инфраструктура.

В то же время 2 ноября сделал скандальный американский консервативный обозреватель Такер Карлсон. По его словам, администрация президента США Дональда Трампа под давлением премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху может решить нанести ядерный удар по Ирану уже в ближайшие дни.

Также напомним, американский самолет радиоэлектронной разведки RC-135U Combat Sent прибыл на авиабазу Милденголл в Великобритании. Его перемещение привлекло внимание на фоне сообщений о возможном возобновлении американских ударов по Ирану.

Дальнейший маршрут и задачи борта официально не раскрываются. В то же время наблюдатели предполагают, что его могут привлечь к разведывательным операциям на Ближнем Востоке. Подтверждений этого пока нет.

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