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У Трампа назвали еще одну страну, финансирующую войну России
Заместитель руководителя аппарата Белого дома считает, что Индии неприемлемо поддерживать войну, покупая российскую нефть.
Один из самых влиятельных помощников президента США Дональда Трампа обвинил Индию в фактическом финансировании войны России в Украине.
Об этом сообщает Reuters, цитируя заявление заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера в программе Sunday Morning Futures на телеканале Fox News.
«Он (Трамп) очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России», — сказал он.
Ранее стало известно, что Индия намерена продолжать покупать нефть у Москвы, несмотря на угрозы США ввести так называемые вторичные санкции, предусматривающие пошлины в размере 100% для стран, покупающих энергоносители у государства-агрессоры.
«Люди будут в шоке, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в закупке российской нефти. Это поразительный факт», — сказал Миллер.
Помощник Трампа несколько смягчил свою критику, назвав отношения президента США с премьер-министром Индии Нарендрой Моди «прекрасными».
Напомним, президент США Дональд Трамп 14 июля пообещал ввести тарифы в размере 100% для главных торговых партнеров Москвы, если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение следующих 50 дней.
На фоне подобных угроз государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии на этой неделе остановили импорт российской нефти.