У Трампа назвали еще одну страну, финансирующую войну России

Доходы России от нефти / © ТСН.ua

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Один из самых влиятельных помощников президента США Дональда Трампа обвинил Индию в фактическом финансировании войны России в Украине.

Об этом сообщает Reuters, цитируя заявление заместителя руководителя аппарата Белого дома Стивена Миллера в программе Sunday Morning Futures на телеканале Fox News.

«Он (Трамп) очень четко сказал, что для Индии неприемлемо продолжать финансировать эту войну, покупая нефть у России», — сказал он.

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Ранее стало известно, что Индия намерена продолжать покупать нефть у Москвы, несмотря на угрозы США ввести так называемые вторичные санкции, предусматривающие пошлины в размере 100% для стран, покупающих энергоносители у государства-агрессоры.

«Люди будут в шоке, узнав, что Индия фактически связана с Китаем в закупке российской нефти. Это поразительный факт», — сказал Миллер.

Помощник Трампа несколько смягчил свою критику, назвав отношения президента США с премьер-министром Индии Нарендрой Моди «прекрасными».

Напомним, президент США Дональд Трамп 14 июля пообещал ввести тарифы в размере 100% для главных торговых партнеров Москвы, если Россия не заключит мирное соглашение с Украиной в течение следующих 50 дней.

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На фоне подобных угроз государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии на этой неделе остановили импорт российской нефти.