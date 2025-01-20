У Трампа назвали три ключевых пункта для прекращения войны в Украине

В понедельник, 20 января, состоится инаугурация президента США Дональда Трампа, а вот конечного варианта его мирного плана для Украины пока нет. Более того, команда Трампа потихоньку отступает от предвыборного обещания закончить войну в первый же день после инаугурации. Однако у Трампа назвали три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине.

Об этом в эксклюзиве TSN.UA рассказала Виктория Панченко.

Трамп возвращается

Этот день настал. Дональд Трамп официально станет 47-м президентом США 20 января 2025 года в 12:00 по восточноевропейскому времени (в 19:00 по киевскому времени). И у Трампа уже назвали три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине. Новоизбранный президент США Дональд Трамп решительно настроен добиться завершения войны, которую против Украины развязала Россия. Об этом заявил будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц, пишет CBS.

Он также отметил, что на пути к прекращению войны в Украине остается три вопроса, которые, по его убеждению, должны быть ключевыми. Он уточнил, что эти вопросы касаются возможных переговоров Украины с РФ. Первый вопрос – кто должен быть за столом переговоров, второй – как привести их за стол переговоров, третий – какими должны быть рамки соглашения. "Конфликт должен остановиться и президент Трамп четко говорит об этом и решительно настроен это сделать", — добавил Волтц.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина хочет закончить войну в этом году, но при условии, что будут серьезные гарантии безопасности. Об этом Зеленский сказал на пресс-конференции после переговоров с польским премьером Туском.

Обещать – не значит выполнить

Сам Трамп изрядно разогревал страсти еще до своей победы, знаменитыми стали обещания "завершить войну в Украине за 24 часа" и даже "еще до официального вступления в должность". На это очень оперативно отреагировали и в украинских политических кругах, популярным стал тезис о том, что "Трамп скоро завершит войну", военное положение продолжаться не будет, и уже весной Украину ждут выборы.

Впрочем, новоизбранный американский президент стал постепенно менять свою риторику, вместо "24 часов" он стал обещать решить все просто "быстро", признавал всю сложность "российско-украинской ситуации". В конце концов, о мирном урегулировании он и его команда начали рассуждать в терминах "месяцев", спецпредставитель Трампа по Украине и РФ Кит Келлог, например, дал себе сто дней на поиск "решения". Выходит, что публично признать, что обещания скорого завершения войны в Украине на самом деле никогда не имели под собой почвы – не могут. Примечательно, что, по информации РБК-Украина, на это есть две главные причины.

Первая – в команде Трампа начали отдавать себе отчет, насколько непросто им будет вести переговоры как с Киевом, так и особенно с Москвой. Однако если Киев в принципе является договороспособным и адекватным, то о Москве это сказать сложно. Вторая причина – команда Трампа и в первую очередь он лично очень переживают за собственный имидж "крутых ребят", которые приказывают, а другие выполняют.

Зато Трампу нужно будет садиться за стол, по всей вероятности – даже за круглый, с другими участниками событий, что-то говорить, доказывать и спорить. А это как-то не соответствует имиджу "крутого парня", который всеми руководит, говорится в материале РБК-Украина. Новая американская администрация не может показать свою слабость уже в самом начале президентства Трампа – и в мире, и перед собственными избирателями. Она явно берет паузу и воздерживается от быстрых решений и резких шагов, с этим связана неопределенность относительно новых встреч Трампа с Путиным или Зеленским.

НАТО на паузу и заморозка войны

Более того, сейчас вырисовываются лишь два параметра, с которыми команда новоизбранного президента США Дональда Трампа в перспективе может выйти на переговоры по завершению полномасштабной войны в Украине. Как поясняют источники РБК-Украина, первый параметр будет касаться членства Украины в НАТО. Этот вопрос будет снят с повестки дня и "положен в ящик", но не "выброшен в мусорник". Второй параметр касается заморозки боевых действий вдоль линии, которая де-факто сложится на поле боя на тот момент. В Киеве в свою очередь этот сценарий считают плохим, поскольку это не решит проблему российской агрессии и восстановления территориальной целостности Украины.

Как показал опыт АТО/ООС на Донбассе, любая заморозка может превратиться в горячие боевые действия. Несмотря на надежду Киева на то, что в 2025 году все же удастся достичь завершения войны, одновременно ведется работа и над другим сценарием, который касается усиления обороноспособности Вооруженных сил Украины (ВСУ) и обеспечения готовности к возможному продолжению войны. Эти задачи будут оставаться актуальными и в настоящее время в период президентства Дональда Трампа.

В то же время Reuters со ссылкой на четырех чиновников писал, что на столе у Трампа есть три основных предложения по мирному плану. Речь идет о вариантах Кита Келлога, избранного вице-президентом США Джей Ди Венса и бывшего и.о. о. руководителя разведки Ричарда Гренелла.

План Кита Келлога подразумевает замораживание текущих линий фронта. Если Россия не согласится на это, Трамп вооружит Украину "до зубов". Украина должна отказаться от вступления в НАТО. Киеву будут предложены гарантии безопасности со стороны США.

План Джей Ди Венса включает демилитаризованную зону на нынешних линиях фронта, которая будет "мощно укреплена" для предотвращения дальнейших вторжений со стороны РФ. Вэнс также выступает против вступления Украины в НАТО.

План Ричарда Гренелла состоит в создании "автономных зон" на востоке Украины. Он также считает, что членство Украины в НАТО не в интересах США. При этом Гренелл – один из немногих присутствовавших на встрече Трампа и президента Украины Владимира Зеленского в сентябре в Нью-Йорке.

Инаугурация Трампа

20 января пройдет инаугурация Дональда Трампа на пост президента США, официальные мероприятия будут проходить в Вашингтоне в течение всего дня. День инаугурации включает в себя официальную церемонию присяги, а также музыкальные выступления, праздничный парад и ряд официальных баллов. Трамп примет присягу вместе с избранным вице-президентом Джей Ди Венсом.

Основные события церемонии

Примечательно, что место инаугурации президента США в первый раз с 1985 года сменили. Из-за мороза церемония пройдет в ротонде Капитолия вместо западной лестницы здания. Зрителей разместят на арене Capital One, где также пройдет президентский парад. События 20 января будут проходить в течение всего дня по следующему расписанию:

Кого пригласили

Среди приглашенных на инаугурацию Трампа – бывшие лидеры Штатов Джордж Буш, Билл Клинтон, Барак Обама и 46 президент Джо Байден с супругой, члены Конгресса и судьи Верховного суда, высокопоставленные военные, почетные гости и спонсоры. В частности, церемонию посетят предприниматели-миллиардеры Илон Маск (Tesla, SpaceX), Марк Цукерберг (Meta), Джефф Безос (Amazon), Шоу Цзы Чу (TikTok), Сундар Пичаи (Google). Присутствуют и мировые лидеры, в частности президент Аргентины Хавьер Милей, премьер-министр Италии Джорджия Мэлони. Вместо приглашенного Трампом лидера Китая Си Цзиньпина приедет вице-президент Хань Чжэн.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть видео по этой ссылке: СРОЧНО! ТРАМП ВЕРНУТЬСЯ! РАСКРЫЛИ ТРИ ПУНКТА ДЛЯ ОКОНЧАНИЯ ВОЙНЫ!

Напомним, перед инаугурацией Джо и Джилл Байдены поздравили Дональда и Меланию Трамп в Белом доме.

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