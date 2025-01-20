У Трампа назвали три ключевых вопроса для прекращения войны в Украине

Новоизбранный президент США Дональд Трамп решительно настроен добиться завершения войны, которую против Украины развязала Россия.

Об этом заявил будущий советник по национальной безопасности новоизбранного президента США Майк Уолтц, пишет CBS.

Он также отметил, что на пути к прекращению войны в Украине остается три вопроса, которые, по его убеждению, должны быть ключевыми.

Он уточнил, что эти вопросы касаются возможных переговоров Украины с РФ.

Первый вопрос – кто должен быть за столом переговоров, второй – как привести их за стол переговоров, третий – какими должны быть рамки соглашения.

"Конфликт должен остановиться и президент Трамп четко говорит об этом и решительно настроен это сделать", — добавил Уолтц.

По словам американского чиновника, война в Украине "совмещает методы ведения времен Первой мировой", а также несет риски эскалации в Третью мировую, потому что Россия привлекла войска Северной Кореи.

Ранее стало известно, что Трамп поручил своим помощникам организовать звонок с президентом России Владимиром Путиным в ближайшие дни после того, как он примет присягу, с целью разговора обсудить личную встречу в ближайшие месяцы.

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