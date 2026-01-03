У Трампа не комментируют атаки по Венесуэле, хотя и знают об этом

Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Администрации президента США Дональда Трампа известно о взрывах и самолетах над Каракасом.

Об этом сообщают источники CBS News.

Однако Белый дом воздерживается от официальных комментариев. Также военную операцию США не комментирует официальный Каракас.

Реклама

Напомним, в столице Венесуэлы Каракасе утром в субботу, 3 января, слышны громкие взрывы и видны дым. Над городом фиксируются самолеты.

Издание Clash Report пишет, что США, вероятно, приступили к авиаударам в рамках наземной военной операции в Венесуэле.

В Венесуэле задерживаются все подозрительные лица возле критически важных объектов. На улице Каракаса начали выводить венесуэльскую бронетехнику.

Президент соседней Колумбии Густаво Петр в соцсетях написал, что «в данный момент бомбят Каракас», но не уточнил кто именно.